Unfall geht letztlich glimpflich aus – Kleinkind bleibt unverletzt

Nußloch (ots) – Am frühen Sonntagabend 26.12.2021 fuhr eine 55-jährige Honda-Fahrerin von der B3 kommend auf die Walldorfer Straße in Richtung Nußloch auf. Dabei nahm sie einer bereits auf der Walldorfer Straße in Richtung Walldorf fahrenden 52-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten im Skoda die Airbags aus. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

“Glück im Unglück” hatten die 4 Insassen des Hondas. Diese blieben unverletzt, obwohl sich auf dem Rücksitz ein 1-jähriges Kleinkind auf dem Schoß der Mutter ohne jegliche Sicherung befand. Die Fahrerin des Hondas muss deswegen allerdings mit einer weiteren Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei jeweils 5.000 Euro.

Gestein auf der Fahrbahn führt zu Unfall

Eberbach (ots) – Am Sonntagabend 26.12.2021 gegen 22 Uhr kollidierte ein 33-jähriger Mann auf der B45 mit einem Gesteinsbrocken auf der Fahrbahn. Kurz nachdem der Seat-Fahrer die B37 verlassen hatte, um auf der B45 in Richtung Gammelsbach weiterzufahren, übersah er einen auf der Fahrbahn liegenden Stein.

Durch die Kollision riss die Ölwanne des Fahrzeuges auf, weshalb die Fahrbahn durch die Feuerwehr und eine Fachfirma bis kurz nach 0 Uhr gereinigt werden musste. Der Fahrer des Seats blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in 4-stelliger Höhe.

Lkw-Fahrer beschädigt – Firmenschild und fährt davon

Wiesloch (ots) – Am Donnerstagvormittag 23.12.2021 gegen 9.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkws (3,5 Tonnen) beim Vorbeifahren ein Werbeschild eines Optiker-Geschäfts in der Blumenstraße, das an der Hauswand angebracht war. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Der Fahrer des Kleinlasters, bei dem es sich um einen Mercedes Atego handeln soll, fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zum Fahrzeug und dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, zu melden.

Einbruchsversuch oder Randale

Wiesloch-Baiertal (ots) – Ob eine Gruppe Jugendlicher am 1. Weihnachtsfeiertag, kurz nach 18 Uhr, in die Pestalozzi-Schule in der Schulstraße einbrechen wollten oder ob sie nur aus Zerstörungswut gegen die Glasscheibe der Eingangstür am Anbau traten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Ein Zeuge hatte die Jugendgruppe bei der Ausführung ihres Unwesens beobachtet und unverzüglich die Polizei verständigt. Eine Absuche nach der Gruppierung oder einzelner Personen in der Umgebung der Schule verlief allerdings ohne Ergebnis.

Die Eingangsscheibe des Anbaus war gesprungen, die Sicherheitsfolie war zuvor entfernt worden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Jugendgruppe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

55-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtig

Wiesloch (ots) – Bereits am Donnerstagabend 23.12.2021 wurde eine 55-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Wiesloch leicht verletzt. Die Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Schwetzinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße “Zwischen den Wegen” wurde sie von einem unbekannten Autofahrer mit knappem Seitenabstand überholt.

Dadurch kam die 55-Jährige zu Fall und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen und erlitt eine Kopfplatzwunde. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten einfach weiter. Inwiefern es zu einer Berührung zwischen Auto und Radfahrerin gekommen war, ist derzeit unklar.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer sowie zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Unfall beim Spurwechsel

Neckargemünd (ots) – Am Sonntagabend 26.12.2021 gegen 21 Uhr fuhr eine 24-jährige Opel-Fahrerin in der Bammentaler Straße zunächst auf dem Fahrstreifen in Richtung Heidelberg.

Als sie bemerkte, dass sie eigentlich in Richtung Kleingemünd fahren müsste, wechselte sie den Fahrstreifen und übersah dabei einen neben ihr fahrenden 73-jährigen Opel-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 4.000 Euro. Beide Personen blieben unverletzt.

Vorfahrt an der Kreuzung missachtet

Eppelheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 26.12.2021 gegen 14 Uhr befuhr eine 28-jährige Seat-Fahrerin die Schillerstraße. An der Kreuzung zur Schuberstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 59-jährigen Opel-Fahrers, wodurch es zum Unfall kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 3.500 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Wiesloch (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 1. auf den 2.Weihnachtsfeiertag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Bahnweg ein, das derzeit kernsaniert wird. Auf verschiedenen Ebenen des Rohbaus entwendete er Getränke (16 Flaschen alkoholfreien Radlers und 2 Flaschen Orangenlimonade) und LED-Strahler. Der Schaden dürfte gering sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Einbruch bereits am Samstagabend. Was die Ermittler bisher wissen, war der Einbrecher kurz vor 22.30 Uhr über den Bauzaun und eine Fensteröffnung in das Gebäude eingestiegen. Zeugen die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.