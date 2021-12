Mit Reizgas attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots) – Drei Unbekannte attackierten am Heiligabend (24.12.) gegen 21.30 Uhr, an der Ecke Marktstraße/Grabenstraße einen 55 Jahre alten Mann mit Reizgas, verfehlten ihr Opfer hierbei allerdings. Das Trio überwältige den 55-Jährigen anschließend und entwendete ihm eine Geldbörse samt persönlichen Dokumenten sowie mehreren hundert Euro und das Mobiltelefon.

Die Kriminellen flüchteten vom Tatort und konnten auch im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung bislang nicht ergriffen werden. Einer der Flüchtigen ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat dunkelbraune, kurze Haare und stammt laut dem 55-jährigen Überfallenen aus Albanien. Er trug eine graue Jacke und eine graue Jogginghose. Ein zweiter Täter ist etwa 1,75 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug Kapuze. Der dritte Tatbeteiligte ist etwa 1,65 Meter groß und war mit Blue Jeans, schwarzer Jacke und Kapuze bekleidet.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsslsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Einbruch in Mobilfunkgeschäft – Unbekannter schlägt Scheibe ein und greift zu

Rüsselsheim (ots) – Ein durch den Lärm geweckter Anwohner aus der Marktstraße, verständigte in der Nacht zum Montag (27.12.), gegen 2.15 Uhr, die Polizei, weil ein Unbekannter mit einem Werkzeug die Scheibe eines dortigen Mobilfunkgeschäfts einschlug.

Der Täter stieg anschließend in den Laden ein und ließ unter anderem mehrere nahezu unbrauchbare und wertlose Vorführgeräte aus dem Ausstellungsbereich mitgehen. Zudem fielen dem Krminellen ein “echtes” Smartphone sowie eine noch unbekannte Summe Geld in die Hände. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Schulstraße vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist 1,70-1,80 Meter groß, schlank und war komplett dunkel gekleidet sowie mit einer Sturmhaube maskiert. Der Einbrecher führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet

Kelsterbach (ots) – Am 23.12.2021 zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr fuhr auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Kelsterbach, Graf-de-Chardonnet-Platz vor einem Lebensmittelmarkt ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die hintere echte Seitentür eines geparkten VW. Dabei entstand beträchtlicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06107 / 7198-0 bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – In der Zeit vom Freitag 24.12.2021, 08:30 Uhr bis Samstag 25.12.2021, 08:30 Uhr wurde im Melibokusweg 23 ein, am rechten Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Mazda 2 an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Ein anderer PKW touchierte den Mazda auf unbekannte Art und Weise.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation in Gernsheim unter folgender Rufnummer: 06258/9343-0.

Schwerwiegender Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Mörfelden/A5 (ots) – Am 24.12.2021 gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstelle Langen-Mörfelden und Zeppelinheim. Ein 51-jähriger französischer Staatsbürger befuhr mit seinem Pkw die dritte von vier Fahrspuren und wollte einen vor ihm fahrenden Pkw links überholen. Beim Wechsel nach links, übersah er den von hinten herannahenden Pkw Kombi eines 42-jährigen aus Heidelberg.

Dieser Pkw konnte nicht mehr bremsen und fuhr in das Heck des 51-jährigen aus Frankreich. Der Pkw kam ins Schleudern und fuhr über alle 3 Fahrspuren, danach überschlug sich der Pkw und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen. In diesem Pkw befanden sich noch die 2 minderjährigen Kinder des Fahrzeugführers. Alle 3 Personen in diesem Pkw wurden verletzt und wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Im Pkw des 42-jährigen waren noch seine Ehefrau sowie deren 2 minderjährige Kinder, in diesem Pkw wurde keiner verletzt.

Ein weiterer Pkw fuhr über herumliegende Trümmerteile und wurde leicht beschädigt. Für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 5 für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Es waren mehrere Rettungswagen und Feuerwehren sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Darmstadt

Monitor, Laptop und Tablets aus Therapiezentrum gestohlen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hat zwischen Donnerstag (23.12.) und Samstag (25.12.) sein Unwesen in den Räumen eines Therapiezentrums in der Erbacher Straße getrieben. Der Täter verschaffte sich unbemerkt Zugang zu dem Gebäude und ließ aus einem Behandlungszimmer sowie aus dem Empfangsbereich zwei Tablets, einen Laptop und einen Monitor mitgehen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Abtransport der Beute wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Heckscheibe von Einsatzfahrzeug eingeschlagen

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (24.12.) und Sonntag (26.12.) ist ein in der Pallaswiesenstraße geparkter Streifenwagen von noch unbekannten Kriminellen beschädigt worden. Das Einsatzfahrzeug von der hessischen Polizei war auf dem Gelände einer Autofirma abgestellt, als die Täter die Heckscheibe einschlugen. Der verursachte Schaden ist bislang noch nicht beziffert.

Die Darmstädter Polizei (Kommissariat 43) ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Zwei Kellerräume im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots) – Am späten Donnerstagabend (23.12.) haben Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße den Einbruch in zwei Kellerräume entdeckt und die Polizei informiert. Das Kommissariat 43 hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Ersten Erkenntnissen zufolge reicht der Tatzeitraum bis zum Montag (20.12.), 17.30 Uhr, zurück. In dieser Zeit hatten sich Kriminelle offenbar unbemerkt Zugang zu den Kellerabteilen verschafft, dort zwei Türen gewaltsam aufgebrochen und unter anderem einen Elektroroller mitgehen lassen. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 500 Euro.

Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummern 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Falscher Handwerker erbeutet Geld und Schmuck

Darmstadt (ots) – Ein Krimineller hat sich am Donnerstag (23.12.) gegenüber einer

85-jährigen Anwohnerin in der Leo-Tolstoi-Straße als Handwerker ausgegeben, sich auf diesem Weg Zugang zu ihrem Haus verschafft und dort Schmuck und Geld entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der noch unbekannte Mann gegen 12 Uhr bei der Seniorin geklingelt und vorgegeben, die Wasserleitungen im Haus prüfen zu müssen. Nachdem die Frau ihm Einlass gewährte, begab sich der Täter in das Schlafzimmer, suchte nach Wertgegenständen und wurde fündig. Mit seiner Beute flüchtete er im Anschluss.

Der Flüchtende hatte kurze blonde Haare. Er wurde auf ein Alter zwischen 25 bis 30 Jahren sowie eine Körpergröße von circa 1,80 Meter geschätzt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K24) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Imbisswagen

Groß-Zimmern (ots) – Nach einem Einbruch in einen Imbisswagen, der auf einem Parkplatz in der Röntgenstraße abgestellt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Wagen rückte am Sonntagnachmittag (26.12.), gegen 17.20 Uhr, in das Visier eines Mannes. Unter Einwirkung von Gewalt gelangte der Unbekannte ins Innere. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte er keine Beute.

Er trug eine blaue Sporthose des Herstellers “Adidas”, eine weinrote Jacke, graue Turnschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Alkoholisierter Autofahrer verunfallt bei Flucht vor Polizeikontrolle an Ampelmast

Groß-Umstadt/Höchst (ots) – Am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages versuchte ein 21-jähriger Golf-Fahrer vor einer Polizeistreife der Polizeistation Dieburg zu flüchten, welche ihn um 02.15 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf B 45 in Höhe Groß-Umstadt einer Kontrolle unterziehen wollte.

Der Golf-Fahrer missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltezeichen der Streife und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter auf der B 45 in Fahrtrichtung Höchst, wo er schließlich um 02.19 Uhr in Höhe der Abfahrt nach Höchst an einen Ampelmast prallte. Wie durch ein Wunder konnte der 21-jährige Frankfurter nur leicht verletzt aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Da bei dem Verunfallten deutliche Anzeichen von Alkohol- und möglicherweise Drogenkonsum festzustellen waren, wird sich der 21-jährige einer Blutentnahme unterziehen und in einem Strafverfahren verantworten müssen. Aufgrund der aufwendigen Abschlepp- und Reparaturmaßnahmen des Fahrzeuges und der beschädigten Ampelanlage wird die B 45 in Höhe der Unfallstelle noch für geraume Zeit voll gesperrt sein.

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Babenhausen (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Elsässer Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (23.12.) und Sonntag (26.12.) ein Fenster auf. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Was sie alles entwendeten, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Der Schaden soll sich ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Tresor erbeutet – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nebengasse wurde der Polizei am Sonntagabend (26.12.) gemeldet. Offenbar verschafften sich die Unbekannten am selben Tag im Zeitraum zwischen 16.30 und 20 Uhr Zutritt zum Haus. Hier entwendeten sie einen Tresor, indem sich unter anderem Schmuck befand.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Elektroladen im Visier Krimineller

Groß-Umstadt (ots) – Ein Elektroladen in der St.-Peray-Straße geriet im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (24.12.) und Sonntagabend (26.12.) in das Visier Krimineller. Unter Gewalteinwirkung gelangten die Unbekannten ins Ladeninnere und machten sich unter anderem Bargeld und mehrere Elektro-Zigaretten zur Beute. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Haustür hält Einbruchsversuch stand

Roßdorf (ots) – Die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Am Mummelsrain” hielt dem Einbruchsversuch von Kriminellen am vergangenen Freitag 24.12.2021 stand. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die ungebetenen Gäste im Zeitraum zwischen 16.30 und 21 Uhr in die Räumlichkeiten des Hauses zu gelangen.

Da die Unbekannten an der Haustür scheiterten, suchten sie im Anschluss das Weite. Dennoch entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 bei der Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler können unter der Telefonnummer 06151/969-0 kontaktiert werden.

Kriminelle erbeuten Bargeld

Griesheim (ots) – Ein Hotel in der Straße “Am Schwimmbad” rückte im Tatzeitraum zwischen Freitag (24.12.) und Samstag (25.12.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hotels auf und gelangten so ins Innere. Im Anschluss durchwühlten sie diverse Schränke. Mit ihrer Beute in Form von mehreren Hundert Euro an Bargeld flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf circa 1.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 42 bei der Polizei in Griesheim nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu erreichen.

Schwarzes Motorrad aus Lagerhalle gestohlen

Erzhausen (ots) – Auf ein Firmengebäude “Am Ohlenberg” hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstag (23.12.) und Samstag (25.12.) abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Anwesen, durchwühlten sämtliche Büroräume und entwendeten aus der dazugehörigen sowie angrenzenden Lagerhalle ein Motorrad vom Hersteller “Harley Davidson”, Modell “FatBoy”. Zum Zeitpunkt der Tat war an dem Fahrzeug das Kennzeichen DA-RK 90 angebracht. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Maschine geben können. Alles Sachdienliche wird an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Kreis Bergstraße

Polizei sucht Zeugen nach “Geisterfahrt” durch Rettungsgasse

Viernheim (ots) – Am Samstag 25.12.2021 gegen 14.00 Uhr, kam es auf der A 6 am Autobahndreieck Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Fahrzeugbrand, der vermutlich durch einen technischen defekt ausgelöst wurde. Der Streckenabschnitt musste für die Löscharbeiten von der Polizei kurze Zeit voll gesperrt werden.

Im dadurch entstandenen Stau wendete gegen 14.25 Uhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines grauen Peugeot 2008 und fuhr als “Geisterfahrer” mit seinem Auto zunächst in der bereits von den anderen Verkehrsteilnehmern gebildeten Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung sowie anschließend zwischen den beiden Hauptfahrstreifen, mittig auf der Fahrstreifenbegrenzung im Kurvenbereich, um auf die A 6 in Richtung Autobahnkreuz Viernheim zu gelangen.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann von einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen gestoppt werden. Ihm droht nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Die Beamten der Autobahnpolizei suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten und dem Geisterfahrer möglicherweise sogar ausweichen mussten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

Parfum, Schmuck und Bargeld bei Einbruch erbeutet

Mörlenbach (ots) – Parfum, Schmuck und Bargeld erbeuteten Kriminelle aus einem Haus in der Industriestraße. Die Täter nutzten am Sonntag (26.12.) zwischen 15.40 Uhr und 20.15 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um durch ein aufgebrochenes Fenster ins Haus einsteigen zu können. Eiligst wurden die Wertsachen zusammengerafft und dann das Weite gesucht.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in dem Fall weiter und nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

Kriminelle nehmen Werkzeug und Staubsauger mit

Viernheim (ots) – Diverses Werkzeug sowie einen Staubsauger stahlen Kriminelle aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-von-Brentano-Allee. Die Diebe kamen in der Dunkelheit und brachen zwischen Samstag (25.12.), 21.20 Uhr und Sonntag (26.12.), 2 Uhr die Tür der Erdgeschosswohnung auf.

Wer in der Tatzeit Personen mit Werkzeug und einem Staubsauger bemerkt hat, meldet sich bitte unter der 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Einbrecher klettern aufs Vordach

Lorsch (ots) – Einbrecher kletterten am Sonntag (26.12.) auf das Vordach eines Anbaus, um in ein Einfamilienhaus in der Karolingerstraße einzubrechen. Die Täter durchsuchten vom Kellergeschoss bis ins Oberschoss sämtliche Räume nach Wertsachen ab und nahmen unter anderem hochwertige Handtaschen, Mäntel, Schmuck und Uhren mit. Das Haus wurde im Anschluss über das Gartengrundstück wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise entgegen. Zeugen, die zwischen 17 Uhr und 21.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0 in Heppenheim.

Einbrecher lösen Alarm aus

Bensheim (ots) – Der Einbruchsalarm einer Firma im Neuwiesenfeld wurde am Samstag (25.12.) um kurz vor 1 Uhr ausgelöst. Kriminelle stiegen über ein aufgebrochenes Fenster im ersten Obergeschoss in die Büroräume. Auf der Suche nach Beute durchstreifen sie mehrere Büros und brachen zwei weitere Türen auf.

Dabei wurde letztendlich der Alarm ausgelöst. Ob was fehlt, steht noch nicht fest. Beobachtungen und Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zwingenberg (ots) – Am Freitag den 24.12.21 ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der BAB 5 von Bensheim kommend in Fahrtrichtung Zwingenberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw Mercedes aus dem Raum Stuttgart ist einem Pkw VW Touran aus dem Raum Balingen aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren. Die 56-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall an der Hand verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer des Mercedes wurde nicht verletzt.

In dem VW Touran saß eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern. Die Mutter und ein sechsjähriges Kind wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die ganze Familie konnte jedoch nach ärztlicher Untersuchung nach Hause entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro Zwecks Bergung der PKW musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Darmstadt für eine Stunde voll gesperrt werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen