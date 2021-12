Friedberg: Die Polizei-News

Zigarettenautomat nach Explosion völlig zerstört

Rosbach (ots) – Einen Zigarettenautomaten sprengten bislang Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (23.12.) auf Freitag (24.12.) in der Dieselstraße. Gegen 2.10 Uhr nahmen Zeugen einen lauten Knall wahr. Zwei Personen packten Zigarettenschachteln ein und flüchteten in einem älteren PKW in Richtung der Kreisstraße 11. Der Automat wurde bei der Explosion vollständig zerstört.

Die beiden beobachteten Personen werden als schlank und etwa 170-175 cm groß beschrieben. Sie seien mit Winterjacken mit Kapuzen bekleidet gewesen.

In den vergangenen Wochen kam es bereits schon mal zur Sprengung von Automaten in Rosbach und auch in Butzbach. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt unter anderem wegen des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Fußbälle und Trainingsmaterial gestohlen

Butzbach: Sportvereine, insbesondere die kleinen, leben von dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder. Sie bieten häufig ein breites Angebot für alle Altersklassen und liefern damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag für das Miteinander. Dabei müssen sie in der Regel sorgsam mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln haushalten, denn Sportmaterialien und Ausrüstung sind teuer. Material im Wert von über 1.500 Euro stahlen Diebe dem VfR Butzbach in der Nacht von Donnerstag (23.12.) zu Freitag (24.12.).

Mit brachialer Gewalt öffneten sie eine Hütte des Vereins am Sportplatz Ostbahnhof in der Große Wendelstraße auf und klauten 30 Fußbälle, gelbe Leibchen und weiteres Trainingsmaterial. An der herausgerissenen Tür ließen sie einen Sachschaden von ca. 200 Euro zurück. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 ermittelt wegen Einbruchs und sucht Zeugen, die Hinweise auf Täter und den Verbleib der Sportutensilien geben können.

Mit Promille am Steuer

Butzbach: ein Ford S-Max fiel am Montag (27.12.) in der Kleeberger Straße einer Polizeistreife auf. Das Fahrzeug fuhr gegen 3.10 Uhr Schlangenlinien, weshalb sich die Gesetzeshüter zu einer Kontrolle entschlossen und den Wagen stoppten. Am Steuer trafen sie einen 42-Jährigen aus dem Wetteraukreis an. Die Vermutung, dass der Fahrer nicht verkehrstüchtig sein könnte bestätigte sich, als man Alkoholgeruch wahrnahm.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Das konkrete Ergebnis wird die Auswertung der Blutprobe aufzeigen. Den Führerschein des 42-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Ein Kraftfahrzeug darf der Mann bis zur Entscheidung des Gerichts nicht mehr führen.

Bushaltestelle beschädigt

Münzenberg: Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der von bislang unbekannten Vandalen angerichtete Schaden an einer Bushaltestelle in Ober-Hörgern. Zwischen 1 Uhr und 8 Uhr am Samstag (25.12.) ging die Scheibe des Wartehäuschens in der Licher Straße zu Bruch. Wie dies geschah und wer dafür verantwortlich ist untersucht die Polizei in Butzbach. Die Ermittler nehmen Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Kurzzeitkennzeichen gestohlen

Friedberg: Zwei Kennzeichen entwendeten Diebe am Samstag (25.12.) von einem schwarzen Daimler Benz in der Kaiserstraße. Während das Fahrzeug zwischen 00.30 Uhr und 2.25 Uhr auf dem Gehweg parkte stahlen Langfinger die beiden Kurzzeitkennzeichen FB – 04076 und beschädigten dabei die dafür vorgesehene Halterung am PKW. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib der Kennzeichen entgegen.

Aufgefahren und geflüchtet – Mutmaßlicher Fahrer dank Zeugen ermittelt

Rosbach: Auf seinem Weg in Richtung Friedrichsdorf hielt der Fahrer eines Citroen am Samstag (25.12.) gegen 18.30 Uhr an einer roten Ampel in Ober-Rosbach an. Während der 36-jährige Fahrer des Citroen an der Kreuzung Nieder-Rosbacher-Straße Ecke B455 auf dem Linksabbiegerstreifen darauf wartete weiterfahren zu dürfen, fuhr ein Chevrolet auf sein Heck auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 2.500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Der Fahrer des Chevrolet flüchtete vom Unfallort, konnte jedoch aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt und schließlich angetroffen werden. Es handelt sich offenbar um einen 21-jährigen aus dem Hochtaunuskreis. Der junge Mann ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss fuhr, musste er die Polizisten zur Wache begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Polizei in Friedberg ermittelt gegen ihn wegen Unfallflucht und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06031/601-0 mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzen.

Vermisster aufgefunden

Altenstadt: Einen 90-Jährigen aus Rodenbach meldeten Angehörige am Sonntag (26.12.) in den Abendstunden als vermisst. Der betagte Mann war von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und man sorgte sich, ob der einbrechenden Nacht. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei führten nicht dazu, dass der Mann angetroffen werden konnte.

Die Absuche mit einem Fährtensuchhund, einem sogenannten Mantrailer, ließ Hoffnung aufkeimen, da der Hund offenbar zunächst eine Spur aufnahm, diese sich aber letztlich verlor, ohne den Vermissten aufzuspüren. Die intensiven Suchmaßnahmen wurden gegen 4 Uhr zunächst eingestellt und in den frühen Morgenstunden am Montag (27.12.) fortgesetzt.

Gegen 8.40 Uhr fanden Spaziergänger den 90-jährigen auf einer Streuobstwiese bei Rodenbach. Unterkühlt, aber ansonsten wohlauf brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wird.

Wer zerstach die Reifen des grauen Audi und blauen BMW?

Bad Vilbel: Keine schöne Bescherung erlebte der Besitzer eines Audi A4 am ersten Weihnachtsfeiertag. Er fand seinen PKW am Samstag (25.12.) gegen 10 Uhr beschädigt vor. Alle vier Reifen waren zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Am Tag zuvor hatte der Mann das graue Fahrzeug gegen 16 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in der Homburger Straße abgestellt. Auch zwei Reifen eines blauen BMW der 3er-Reihe zerstachen die bislang unbekannten Täter auf jenem Parkplatz. Dieses Fahrzeug stand von Freitagmorgen (24.12.) bis in die Morgenstunden des ersten Feiertags (25.12.) dort. Die Polizei Bad Vilbel ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel.: 06101/5460-0 um Hinweise von Zeugen.

Automaten aufgesprengt – Polizei sucht Zeugen!

Bad Nauheim: Ein lauter Knall schreckte Montagnacht (27.12.) Anwohner am Usa-Wellenbad aus dem Schlaf. Offenbar gegen 1.30 Uhr versuchten bislang Unbekannte den Kassenautomaten auf dem Parkplatz des Schwimmbades aufzusprengen. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Ziel einer Automatensprengung wurde offenbar auch ein Süßigkeitenautomat am Bahnhof.

Das an den Gleisen 2 und 3 stehende Gerät wurde durch die Heftigkeit der Detonation ebenfalls stark beschädigt, die Türen des Automaten aus den Angeln gerissen. Die Glasscheibe barst, Scherben verteilten sich auf dem Bahnsteig. Gegen 5.45 Uhr stellte eine Zeugin die Verwüstung fest und informierte die Polizei.

Wann genau sich die Täter am Automaten zu schaffen machten steht bislang nicht fest. Ebensowenig ist bislang geklärt, ob sie Beute machten. Die folgenden Ermittlungen sollen ergeben, ob zwischen den Sprengungen ein Zusammenhang besteht. Die Kriminalpolizei, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben dazu machen können, wann sich der Automat noch in einem intakten Zustand befand.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen