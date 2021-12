Polizei kontrolliert Montagsspaziergänge in Mittelhessen

Gießen (ots) – Wie im gesamten Bundesgebiet und in Hessen war in den vergangenen Wochen auch in Mittelhessen eine Zunahme des Versammlungsgeschehens durch die Szene der Kritiker der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID 19-Pandemie feststellbar. Zu Wochenbeginn kam es durch Kritiker der Corona-Maßnahmen auch in Mittelhessen regelmäßig zu sogenannten Montags- bzw. Grablichterspaziergängen sowie zu einzelnen Aktionen an Rathäusern. Die Polizei in Mittelhessen geht davon aus, dass auch heute entsprechende Treffen stattfinden werden.

Die originäre Zuständigkeit zur rechtlichen Beurteilung von Versammlungen obliegt der jeweils zuständigen Versammlungsbehörde. In allen Fällen, in denen die Versammlungsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig handeln kann, wird die Polizei in Eilzuständigkeit tätig. Die Versammlungseigenschaft wird vor Ort in jedem Einzelfall geprüft und mögliche erforderlichen Maßnahmen getroffen.

Grundsätzlich gilt hierbei: Die hessische Polizei verhält sich in Ausübung ihres gesetzlich festgeschriebenen Auftrags, gegenüber der Inhalte und Meinungskundgaben verschiedener Gruppen neutral und schützt alle verfassungsgemäßen Grundrechte, darunter auch das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Infektionsschutz).

Wie üblich verfolgt sie dabei, wie bei allen Versammlungslagen, vorrangig einen kommunikativen Ansatz und orientiert sich stets an dem Grundsatz der Differenzierung und Verhältnismäßigkeit.

Die Polizisten des Polizeipräsidiums Mittelhessen werden heute von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Schwerer Raub und Handel mit Betäubungsmitteln

Linden/Wetzlar (ots) – Am Abend des 23.03.2021 kam zu einem Überfall auf einen 23-jährigen Mann aus Aßlar. Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Gießen führten nunmehr zur Festnahme von 2 deutschen Staatsangehörigen. Die beiden 27-jährigen Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Die aus dem Lahn-Dill- und dem Landkreis Gießen stammenden Beschuldigten wurden am vergangenen Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Raubes erließ.

Ihnen wird vorgeworfen den 23-jährigen Aßlarer am 23.03.2021 auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Wetzlarer Spinnereistraße unter einem Vorwand in ein Auto gelockt und ihn gewaltsam sowie unter Einsatz einer Softairwaffe nach Linden verbracht zu haben, um Gelder aus etwaigen Drogengeschäften einzutreiben.

Gegen den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Beschuldigten besteht zudem der Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Kokain. Weitere Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Gießen unter Tel.: (0641) 934-3230 vor.

Staufenberg-Daubringen: Brand in der Schulgasse

In der Wohnung eines 70-jährigen kam es am zweiten Weihnachtstag zu einem Brand. Die Feuerwehr informierte gegen 16.00 Uhr die Polizei über das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Schulgasse in Daubringen. Nach ersten Erkenntnissen ist der unsachgemäße Gebrauch einer Kerze vermutlich der Auslöser für den Brand, den die Bewohner des Hauses selbst löschen konnten. Der 70-Jährige kam mit einer Rauchgas-Intox in eine Klinik. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Laubach: Köder am Campingplatz ausgelegt

Besorgte Passanten wandten sich am 23.12.2021 an die Grünberger Polizei. Unbekannte hatten im Umfeld des Campingplatzes “Am Froschloch” in Laubach eine größere Anzahl an Wurstköder ausgelegt. Camper sammelten die Köder ein, ob sie alle entdeckten, ist derzeit nicht bekannt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Köder mit giftigen Substanzen versehen wurden, warnt die Polizei Hundebesitzer, die dort unterwegs sind, auf entsprechende Köder zu achten.

Die Ermittler der Grünberger Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat Personen am 22.12. (Mittwoch) oder 23.12.2021 (Donnerstag) beim Auslegen der Stücke beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Herkunft der Köder machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Gießen: Niederschläge und Kälte sorgten für weihnachtliche Schlitterpartien

Bot der Heilige Abend noch wenig winterliche Temperaturen und Idylle, überraschte das Wetter an den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und Niederschlägen. Heimische Straßen verwandelten sich unter diesen Wetterbedingungen teilweise zu Rutschbahnen.

Auf den Straßen des Landkreises und der Stadt Gießen unterschätzten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu Tages- und Nachtzeiten offensichtlich die Tücken gefrorener Straßen, gefrierender Nässe oder schneebedeckter Fahrbahnen. Meist verloren sie die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, rutschten in den Graben, prallten auf geparkte Pkw und andere Hindernisse oder wurden von Leitplanken gestoppt.

Die Polizisten der Stationen in Gießen, der in Grünberg und der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, zuständig für die im Landkreis verlaufenden Autobahnabschnitte, rückten zu etwa 2 Dutzend Glätteunfällen aus. Das Groß der Kollisionen hatte lediglich Sachschäden zur Folge. Bei vier Unfällen trugen Beteiligte leichte Verletzungen davon, die Betroffenen kamen zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser.

Gießen: Mit Stein Fensterscheibe eingeworfen

Offensichtlich aus reiner Zerstörungswut beschädigte ein Unbekannter in der Eichgärtenallee eine Fensterscheibe. Der Täter schleuderte einen Stein in Höhe der Hausnummer 108 in ein Fenster des ersten Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses und rannte anschließend davon.

Ein Zeuge beschreibt den Steinwerfer als ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von schlanker Gestalt. Zur Tatzeit trug er einen langen, braun karierten Mantel.

Wer hat den Steinewerfer am späten Heiligabend (24.12.2021), gegen 23.10 Uhr in der Eichgärtenallee beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Reiskirchen: Zu flott bei Glätte unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ist nach einer ersten Einschätzung Grünberger Polizisten der Grund für eine Kollision auf der Friedensstraße. Am 23.12.2021 (Donnerstag), gegen 17.20 Uhr war der 33-jährige Fahrer eines Hondas in Richtung Grünberger Straße unterwegs. Auf dem rutschigen Untergrund verlor der Biebertaler die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem 3-er BMW zusammen.

Die 27-jährige Reiskirchenerin am Steuer des BMW konnte weder ausweichen noch bremsen. Beide Beteiligten blieben zum Glück unverletzt. Honda und BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 5.000 Euro.

Gießen: Beim Türöffnen herannahenden Verkehr übersehen

Zwei demolierte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, nachdem ein Autofahrer beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug nicht auf den rückwärtigen Verkehr achtete. Der 42-jährige Gießener hielt am 24.12.2021, gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Ka am Fahrbahnrand der August-Messer-Straße. Ohne sich mit einem Blick nach hinten zu vergewissern, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer herannaht, öffnete er die Tür.

Der Fahrer eines VW-Busses hatte keine Chance und krachte in die Tür des Fords. Der 59-jährige Bullifahrer aus Gießen blieb unverletzt. Die Reparatur der beiden Fahrzeuge wird nach Schätzungen der Polizei etwa 6.500 Euro kosten.

Polheim-Grüningen: Scheibenwischer abgeknickt

Unbekannte Vandalen vergriffen sich an einem in der Nollgasse geparkten Ford. Die Täter knickten den Heckscheibenwischer des schwarzen Kuga ab. Ein neuer Scheibenwischer wird etwa 200 Euro kosten. Zeugen, die die Täter in der Nacht vom 24.12.2021 auf den 25.12.2021 in Höhe der Hausnummer 13 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Gießen: Scheiben eingeschlagen und Fahrzeuge durchwühlt

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen an Weihnachten beschäftigt derzeit die Gießener Polizei. In der Nacht vom 25.12.2021 auf den 26.12.2021 registrierten die Ordnungshüter im Stadtgebiet vermehrt Aufbrüche von Pkw. So waren zum Beispiel in der Fröbelstraße, der Johannesstraße und der Rooseveltstraße sowie auf dem Parkplatz der Ringallee Fahrzeugbesitzer von diesem Diebeszug betroffen. Die Täter schlugen jeweils eine Scheiben der Fahrzeuge ein und suchten im Inneren nach Beute.

Eine Aufstellung der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat in der Nacht von ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag im Zusammenhang mit Autoaufbrüchen im Stadtgebiet entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Polizeistationen Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 und Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Reise- und Dokumententasche aus Golf erbeutet

In der Nacht von Freitag (24.12.2021) auf Samstag (25.12.2021) schlugen Autoaufbrecher in der Grünberger Straße zu. Gegenüber der Hausnummer 154 parkte zwischen 13.30 Uhr und 11.00 Uhr ein grauer Golf Kombi. Die Täter schlugen die Scheibe der hinteren Tür und griffen sich die beiden Taschen. Neben den Dokumenten fielen den Dieben Kleidungsstücke in die Hände. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Biebertal: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Am Samstag (25.Dezember) gegen 12.30 Uhr befuhr eine 52-jährige Frau aus Wettenberg in einem VW die Landstraße 3474 in Richtung Königsberg. In einer Kurve kam der VW-Fahrerin ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Die Wettenbergerin musste ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.300 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen VW Beetle handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Beim Vorbeifahren VW gestreift

1.100 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (23.Dezember) in der Friedhofstraße in Nieder-Bessingen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte mit einem Anhänger zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr den schwarzen Golf bei Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Buseck: Fußgänger verletzt

Ein 39-jähriger Mann aus Staufenberg kratzte am Samstagabend (25.Dezember) gegen 20.40 Uhr von seinem am Fahrbahnrand der Straße “Am Rinnerborn” geparkten Fahrzeug Eis, als ein Unbekannter vorbeifuhr. Mit dem Außenspiegel streifte der Unbekannte den Arm des Staufenbergers und verletzte ihn leicht. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auf Parkplatz Fiat beschädigt

Zwischen Donnerstag (23.Dezember) 17.00 Uhr und Freitag (24.Dezember) 08.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße einen geparkten weißen Fiat Punto. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/706-3755.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen