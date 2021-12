Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher in Wohnhäuser und Gaststätte – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – Gleich 3 Wohnhäuser und eine Gaststätte waren das Ziel von unbekannten Tätern in der Nacht von Sonntag (26. Dezember) auf Montag (27. Dezember) in Bad Wildungen-Odershausen. Dabei blieben sie zweimal ohne Beute, einmal wurden sie von einem Bewohner überrascht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

In der Wilhelm-Mann -Straße versuchten die Täter erfolglos durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus zu gelangen.

Im Rottlandweg brachen zwei Unbekannte gegen 03:00 Uhr durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus ein. Im Keller durchsuchten sie mehrere Räume. Ein Bewohner hörte verdächtige Geräusche und konnte anschließend die zwei unbekannten Täter sehen. Diese bemerkten das und flüchteten daraufhin. Auch in diesem Fall konnten die Täter keine Beute machen.

Die Unbekannten konnte wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Etwa 165 cm groß, schlanke Gestalt, bekleidet mit weißer Hose, schwarzer Jacke mit Kapuze

Täter 2: Etwa 180 cm groß, schlanke Gestalt, komplett weiß bekleidet, schwarze Mütze

Der dritte Einbruch in ein Wohnhaus fand in der gleichen Nacht im Schieferweg statt. Auch hier drangen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Haus ein. Dort durchsuchten sie in Abwesenheit der Bewohner mehrere Räume in allen Stockwerken. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld,

Außerdem drangen die wahrscheinlich selben Täter in eine Gastwirtschaft in der Wildunger Straße in Odershausen ein. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ein Laptop und ein Mobiltelefon im Gesamtwert von etwa 700 Euro. An dem Objekt richteten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag in Odershausen verdächtigen Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900.

Sporthalle an Schule durch Graffiti beschädigt

Korbach (ots) Zwischen Freitagmittag (24. Dezember) und Samstagmorgen (25. Dezember) beschädigte ein Unbekannter die Sporthalle der Westwallschule in Korbach. An eine Wand der Halle brachte er das Wort “Pesos” und die Zahl “117”, auf. Das Graffiti in den Farben Blau, Orange und Schwarz war etwa fünf Meter breit und fast zwei Meter hoch.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Plakat der Bürgerinitiative IMNE zum zweiten Mal beschädigt

Korbach (ots) – Bereits zum zweiten Mal beschädigte ein Unbekannter ein Plakat der Initiative Mensch und Natur in der Nationalparkregien Kellerwald/Eders, kurz IMNE e.V. Die Bürgerinitiative hat in beiden Fällen bei der Polizeistation Korbach Anzeige erstattet, die nun Zeugen sucht.

Der erste Fall der Sachbeschädigung ereignete sich in der Nacht vom Sonntag, 12. Dezember, auf Montag, 13. Dezember. Der Täter hatte das auf einer Wiese nahe Herzhausen in Richtung Thalitter aufgestellte Plakat aus dem Rahmen herausgeschnitten und den Rahmen aus dem Boden gerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Nachdem das Plakat erneuert worden war, kam es in der Nacht von Sonntag (26. Dezember) auf Montag (27. Dezember) zur zweiten Sachbeschädigung. Diesmal sprühte der Unbekannte das Wort “Fuck” mit roter Farbe auf das Plakat, das dadurch beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt diesmal etwa 200 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffitis

Bad Wildungen (ots) – In der Nacht von Donnerstag (23. Dezember) auf Freitag (24. Dezember) brachte ein Unbekannter zahlreiche Graffitis im Bad Wildunger Orttseil Braunau auf. Im Bereich der Straßen Zum Katzenböhl, Gershäuser Straße und Frankenstraße beschmierte der Unbekannte einen Stromverteilerkasten, ein leerstehendes Wohnhaus und Bushaltestellen.

An allen Tatorten brachte er mit schwarzer und weißer Farbe das Wort “Gym” auf, in einem Fall zusätzlich die Zahl “301”, auf. Zudem sprühte er auf den Mast der Feuerwehrsirene in der Straße zum Katzernböhl ein Hakenkreuz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizeistation Bad Wildungen ermittelt nun wegen Sachbeschädigungen in mehreren Fällen und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 05621/70900.

