Täterfestnahme nach versuchtem Raub

Kassel-Innenstadt (ots) – Am 24.12.2021 gegen 08:45 Uhr kam es in der Kasseler Innenstadt zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 66-jährigen Verkehrsteilnehmers aus Staufenberg. Der 66-jährige wollte seinen Pkw zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße einparken, als er plötzlich eine Person unmittelbar neben seinem Fahrzeug bemerkte. Als er daraufhin die Fahrertür einen Spalt weit öffnete, habe ihn die Person unvermittelt mit einem Messer bedroht und Geld gefordert.

Vermutlich im Affekt stieß der 66-jährige daraufhin die Fahrertür auf und verwickelte den Täter in ein Handgemenge, was diesen wohl auch aufgrund der Wehrhaftigkeit seines Opfers zur Flucht veranlasste. Der 66-jährige, der glücklicherweise unverletzt blieb, verständigte über Notruf die Polizei.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten schnell zum Erfolg. Nur wenige Minuten nach Eingang des Notrufs nahmen Beamte des Polizeireviers Mitte einen 18-jährigen aus Hanau noch in Tatortnähe fest. Die Tatwaffe konnte bei dem Festgenommenen aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Täter bereits ein Haftbefehl aufgrund eines Gewaltdeliktes vorlag. Folgerichtig wurde der 18-jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie richterlicher Vorführung in eine Justzvollzugsanstalt verbracht.

Raub vor Restaurant in Bad Wilhelmshöhe: Ermittler fahnden nach unbekannten Tätern

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Zeugen eines Raubüberfalls, der sich am späten Abend des 2. Weihnachtsfeiertages vor einem Restaurant in Bad Wilhelmshöhe ereignete, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Gastronomen nach Geschäftsschluss niedergeschlagen und Bargeld erbeutet. Das Opfer erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Während der Tat hatte sich ein unbekannter mutmaßlicher Komplize, vermutlich eine Frau, in unmittelbarer Nähe aufgehalten und Schmiere gestanden.

Das Opfer hatte die Polizei um 23:20 Uhr über den Notruf wegen des Überfalls vor dem Restaurant in der Wilhelmshöher Allee, zwischen Schulstraße und Mulangstraße, alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die in stadteinwärtige Richtung geflüchtet waren, führte anschließend nicht zu deren Festnahme.

Wie der Gastronom gegenüber den zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, hatte er das Restaurant nach Geschäftsschluss allein verlassen, als der unbekannte Mann ihn vor dem Eingang bedrängte und Geld von ihm forderte. Im weiteren Verlauf schlug der Täter mehrfach auf ihn ein, woraufhin er zu Boden sackte. Aus einer Hosentasche des am Boden liegenden Gastronoms nahm der Räuber mehrere Geldscheine an sich und ergriff gemeinsam mit der zweiten Person die Flucht.

Das Opfer beschrieb beide wie folgt:

1.) Männlich, 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, normale Statur, halblange braune Haare, weißer Mundschutz, grau/braune Jacke, sprach mit starkem, vermutlich russischem Akzent, osteuropäisches Erscheinungsbild.

2.) Vermutlich weiblich, schlank, trug eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Flucht der Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Großes Scheibenklirren am Heiligen Abend

Kassel (ots) – Keine schöne Bescherung bot sich an Heiligabend am Bahnhaltepunkt Kassel-Jungfernkopf. Bislang Unbekannte zerstörten gegen 18.30 Uhr drei große Glasscheiben des Warteunterstandes. Nach ersten Hinweisen von Anwohnern soll es sich bei den Unbekannten um eine Dreiergruppierung von Jugendlichen, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sowie mit augenscheinlich südländischer Herkunft gehandelt haben.

Alle seien etwa 180 cm groß gewesen. Zwei aus der Gruppe hätten weiße Turnschuhe, einer davon schwarze Schuhe getragen. Zudem trugen die Unbekannten schwarze Masken, eine Person trug eine pinkfarbene Maske. Die von Anwohnern verständigte Streife des Polizeireviers Nord nahm die Sachbeschädigung auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Bundespolizei sucht weitere Zeugen. Der entstandene Schaden beträgt rund 2.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Raubüberfall auf Tankstelle – Polizei erbittet Hinweise

Reinhardshagen (ots) – Am Donnerstag 23.12.2021 gegen 18:34 Uhr, betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle im Reinhardshagener Ortsteil Vaake. Von einer Angestellten forderte er unter Vorhalt einer Pistole, die Herausgabe von Bargeld. Der Täter entnahm aus der Kasse Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, sprach mit osteuropäischem Dialekt, bekleidet mit schwarzer Wintermütze, schwarzer OP-Maske, schwarzer Jacke (Kragen hochgeschlagen) und schwarzer Hose.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Ehrliche Finderin gibt Portmonee bei der Bundespolizei ab

Kassel (ots) – Glücklich endete der erste Weihnachtsfeiertag 25.12.2021 für eine 78-Jährige aus Kassel, obwohl sie ihre Geldbörse verloren hatte. Eine 15-jährige Kasselerin fand das Portmonee der Rentnerin am Vorplatz des IC-Bahnhofes und brachte die Geldbörse samt rund 70 EUR Bargeld, dem Personalausweis, der Fahrkarte und zahlreichen Kundenkarten zur Bundespolizeiinspektion Kassel.

Die Bundespolizisten stellen die Fundsache sicher und konnten diese später der 78-jährigen Rentnerin zurückgeben.

