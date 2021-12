Unfälle auf Glatteis

Eschwege (ots) – Um 03:55 Uhr streifte vergangene Nacht ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard beim Befahren der Zufahrt der Kaufland-Tankstelle in Eschwege aufgrund von Eisglätte einen dort geparkten LKW. Im Anschluss prallte das Auto gegen den Bordstein der Tankstelle. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Am geparkten Lkw entstand dagegen geringfügiger Sachschaden.

Um 05:20 Uhr befuhr heute früh eine 63-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Kleinbus die Waldstraße in Herleshausen in Richtung Bahnhofsstraße. Auf Grund von Glatteis und der abschüssigen Fahrbahn kam die Fahrerin mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dortige Grundstücksmauer. Am Fahrzeug sowie an der Mauer entstand leichter Sachschaden.

Um 07:15 Uhr verlor heute Morgen ein 19-Jähriger aus Schimberg in der Ortslage von Meinhard-Frieda (Leipziger Straße) bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen ein Streufahrzeug der Gemeinde. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Pkw leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt war ab 07:43 Uhr für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird mit ca. 7.000 EUR angegeben.

Ein 21-Jähriger aus dem Südeichsfeld befuhr, um 08:23 Uhr, die L 3467 in der Ortslage von Frieda bei eisglatter Fahrbahn mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Bei Erkennen der Verkehrssicherungsmaßnahmen des zuvor stattgefunden Verkehrsunfalles zwischen einem Pkw und einem Streufahrzeug und der damit verbundenen Vollsperrung bremste er sein Auto ab, verlor dabei aber kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw stellte sich zeitweise quer zur Fahrtrichtung, touchierte und zerstörte dabei ein aufgestelltes Warndreieck. Im letzten Moment konnte er eine Kollision mit dem Abschleppfahrzeug verhindern.

7.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der B 27 in der Gemarkung von Albungen ereignet hat. Um 20:10 Uhr geriet ein 24-jähriger Eschweger mit seinem Pkw in Höhe der Einmündung “An der Alten Ziegelei” bei leichtem Schneeregen und überfierender Nässe mit seinem Pkw ins Schleudern und in der Folge zweimal gegen die dortige Leitplanke. Das Auto schleuderte anschließend wieder auf die Bundesstraße zurück, wo es zum Stehen kam. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von sechs Metern beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Vorfahrt missachtet – 25.000 EUR Sachschaden

Eschwege (ots) – Um 17:32 Uhr befuhr am 2. Weihnachtstag eine 26-Jährige aus Heyerode (Thüringen) mit ihrem Pkw die Straße “An der Werraaue” in Wanfried und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Eschweger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 21-Jährigen aus Treffurt, die die Eschweger Straße stadteinwärts befuhr.

Beide Fahrzeuge waren mit je 3 Personen besetzt, verletzt wurden bei dem Zusammenstoß vier Fahrzeuginsassen. Die 26-Jährige sowie ein 27-Jähriger Mitfahrer wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Ein 11-Monate altes Kind, das augenscheinlich unverletzt blieb, wurde zur weiteren vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. In dem anderen Pkw verletzte sich neben der Fahrerin noch eine 20-Jährige, ebenfalls aus Treffurt. Auch diese wurden zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Eschweger Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Missbrauch von Notrufen

Um 16:20 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag der Notruf (Brandmeldeanlage) im Parkhaus der Schlossgalerie in Eschwege ausgelöst, wodurch die Feuerwehr alarmiert wurde. Im Parkhaus stellte sich dann heraus, dass der Alarm mutwillig ausgelöst wurde, ohne dass ein Brand oder eine andere Notlage vorlag. Die Polizei hat daher ein Verfahren wegen Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Ein weiteres Verfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen wurde am gestrigen Sonntag gegen eine 51-Jährige aus Eschwege eingeleitet, nachdem diese um 23:09 Uhr über Notruf einen Brand in einem Geschäft in der Eschweger Innenstadt meldete. Wie sich bei den Ermittlungen der Polizei herausstellte, war dies glücklicherweise nicht der Fall, so dass die Feuerwehr diesmal nicht ausrücken musste.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die K 28 aus Richtung Lindenau in Richtung Sontra, als ein Reh über die Straße lief. Der 21-Jährige konnte nicht rechtzeitig ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Tier kam, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung am Pkw

Zwischen dem 23.12.21 und dem 26.12.21 wurde in der Hüttenstraße in Sontra ein schwarzer VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Offensichtlich wurde mittels einer Zwille oder einer Luftdruckwaffe auf das Auto geschossen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen