Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Am Samstagabend 25.12.2021 bedrohte ein 19-Jähriger einen Obdachlosen im Bahnhofsviertel mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Gegen 22:30 Uhr teilte ein Sicherheitsmitarbeiter eines Geldinstituts der Polizei mit, dass er beobachtet habe, wie ein augenscheinlich pfandflaschensammelnder Obdachloser in der Weserstraße aus einer Gruppe junger Männer heraus bedrängt und aufgefordert worden sei, zu verschwinden.

Danach seien zwei Männer aus der Gruppe auf den Flaschensammler zugegangen und einer habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Taunusstraße. Der Zeuge folgte den beiden und verriet deren Standort an die Polizei.

Kurz darauf nahmen die entsandten Streifen die beiden Tatverdächtigen in der Taunusstraße fest. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen fand die Polizei eine Schreckschusspistole sowie den dazugehörigen Waffenschein. Beides stellten die Beamten sicher. Der Heranwachsende wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Straßenraub

Frankfurt-Riedberg (ots)-(fue) – Eine 30-jährige Frau war am Sonntag 26.12.2021 gegen 19.25 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den Kätcheslachpark, zwischen Rudolf-Schwarz-Platz und Altenhöferallee. In Höhe der Sporthalle des Riedberg-Gymnasiums traten plötzlich 2 bislang unbekannte Täter von hinten an sie heran und zerrten an der über der Schulter getragenen Handtasche sowie an dem mitgeführten Rollkoffer.

Die Geschädigte versuchte, Tasche und Koffer festzuhalten, stürzte dabei jedoch zu Boden und verletzte sich. Die Täter entfernten sich nun mit der Handtasche und dem Rollkoffer, ließen diesen jedoch nach einigen Metern stehen.

Die 30-Jährige musste noch vor Ort ambulant behandelt werden. In der schwarzen Damenhandtasche befanden sich die Personalpapiere, der Impfausweis, Bankarten und Bargeld in Höhe von etwa 180 EUR.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 15-16 Jahre alt, 160-165 cm groß, dunkle Hautfarbe und schlank. Er trug eine schwarze OP-Maske und war insgesamt dunkel gekleidet. Auch der zweite Täter war dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551499.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen