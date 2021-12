Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wer sah die Unfallflucht vor dem Parkplatz des Drogeriemarktes?

Offenbach (ots)-(jm) – Wer am Donnerstagnachmittag in der Hartmannstraße einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 15.05 Uhr eine bislang unbekannte Fahrerin mit ihrem schwarzen Skoda Kombi mit OF-Kennzeichen vom Parkplatz eines Drogeriemarktes los.

Offenbar beim Einfahren in den fließenden Verkehr touchierte die Skoda-Fahrerin einen 3-er BMW, der in Höhe der Hausnummer 16 ordnungsgemäß geparkt war. Anschließend stieg die Unfallverursacherin wohl aus und schaute sich die Fahrzeuge an. Danach stieg sie wieder in ihr Fahrzeug, kümmerte sich offensichtlich nicht um den Schaden von etwa 2.500 Euro und machte sich davon.

Ein Passant, der den Unfall der Polizei meldete, beschrieb die Fahrerin als 1,60 Meter groß, 40 bis 60 Jahre alt und kräftig. Sie soll mit einem roten Mantel und schwarzem Tuch auf dem Kopf bekleidet gewesen sein.

Die Unfallfluchtermittler bitten nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer

06183 91155-0 zu melden.

Vermisster wieder da – Glashütten und Bereich Neu-Isenburg/Bundesstraße 44

(aa)-(pa) – Die am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 36-jährigen Mann aus Glashütten wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde durch eine Streife wohlbehalten im Landkreis Offenbach angetroffen.

Wer legte das ausgedruckte Foto unter den Scheibenwischer? – Dreieich/Offenthal

(fg) Die Polizei in Langen sucht einen aufmerksamen Zeugen, der bereits in der Zeit zwischen 14. Dezember (nachmittags) und 15. Dezember (morgens) eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Offenthal beobachtet und ein Foto vom Unfall verursachenden Linienbus gemacht hatte. Der Zeuge beobachtete, wie ein Linienbus in Höhe der Hausnummer 35 einen geparkten Smart touchierte. Anschließend machte der Zeuge ein Foto und legte dieses ausgedruckt unter den Scheibenwischer des beschädigten Autos.

Leider hinterließ der Zeuge keine Angaben zu seinen Personalien oder seiner Erreichbarkeit. Die ermittelnden Beamten bitten nun den Zeugen sowie mögliche weitere Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizei in Langen zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Wettbüro brennt – Maintal Dörnigheim

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitagmorgen, gegen 01.45 Uhr, im Maintaler Stadtteil Dörnigheim in der Straße Am Bootshafen zu einem Brand in einem Wettbüro. Personen wurden hierbei nicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Tel: 06181/100-123.

Fußgänger von Lastkraftwagen erfasst – Landesstraße 3216/Bad Soden-Salmünster

Am Freitag, um 02.44 Uhr, wurde aus bislang unbekannter Ursache auf der Landesstraße 3216 zwischen Aufenau und Bad Soden-Salmünster ein 19-jähriger Fußgänger von einem 49-jährigen Lastkraftwagenfahrer aus Büdingen erfasst, der in Richtung Bad Soden-Salmünster unterwegs war. Der junge Mann aus Salmünster wurde hierbei so schwer verletzt, dass er in das Klinikum Fulda verbracht werden musste.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die Landesstraße 3216 wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Bereich Autobahnpolizei

Verkehrsunfall mit 6 Verletzten

Hanau/A3 (ots) – Am Samstag 25.12.2021 gegen 12 Uhr, kam es auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg bei der Anschlussstelle Hanau zu einem Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen. Ein grauer Toyota musste abbremsen, eine 32-jährige Lenkerin eines schwarzen Ford Fiesta aus dem Hunsrück erkannte dies vermutlich zu spät und schob einen vor ihr fahrenden grünen VW-Golf mit Rüdesheimer Kennzeichen auf den Toyota. In dem vorderen Auto befanden sich 4 Personen aus dem Raum Ludwigshafen, die dabei alle verletzt wurden.

In den beiden hinteren PKW befand sich jeweils nur der Fahrer, aber auch diese wurden verletzt. Für die Bergung der Insassen rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Die verletzten Beteiligten wurden zur Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert, einer davon sogar mit dem Rettungshubschrauber. Glücklicherweise stellten sich die Verletzungen später als nicht lebensbedrohlich dar.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 13.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Personen kam es bis kurz vor 15 Uhr zu Behinderungen auf der Autobahn.

