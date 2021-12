Geldkassette gestohlen

Alsfeld – In einem Seniorenwohnheim in der Landgraf-Hermann-Straße brachen unbekannte Täter, die sich zwischen Mittwochabend (22.12.) und Samstagmittag (25.12.) unbeobachtet Zutritt verschafft hatten, die Schublade eines Cafés auf. Darin befand sich eine grüne Geldkassette mit Wechselgeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Schwalmtal – Unbekannte Täter warfen zwischen Freitag (24.12.) und Sonntag (26.12.) mit einem Pflasterstein die Scheibe eines Ladengeschäftes in der Hauptstraße im Ortsteil Renzendorf ein. Im dortigen Verkaufsraum entwendeten die Täter Spendengeld im Wert mehrerer hundert Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Radlader gestohlen

Flieden (ots) – Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstagvormittag (25.12.) und Sonntagmorgen (26.12.) einen in einem Stall in der Jeppenstraße abgestellten Radlader des Herstellers Weidemann. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 12.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots) – Am Mittwoch 22.12.2021 zwischen 17:30-22:15 Uhr parkte ein 57-jähriger Mann aus Hauneck seinen PKW BMW am Mitarbeiter- und Kundenparkplatz der Firma Libri, Europaallee 1. In der genannten Tatzeit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, den geparkten BMW an der Fahrertür und am linken Außenspiegel.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteilligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfälle

Bebra – Am Samstag 25.12.2021 gegen 21.10 Uhr fuhr ein 19- jähriger Hersfelder mit seinem Pkw auf der Frankfurter Straße in Richtung Hersfeld. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er in einer Rechtskurve ins Rutschen und prallte gegen eine Hauswand. Am Fahrzeug und der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR.

Bebra – Am 25.12.2021 gegen 12.26 Uhr fuhr ein 19- jähriger Bebraner von Bebra in Richtung Ronshausen auf der Eisenacher Straße. Ihm entgegen kam ein 51- jähriger Bebraner mit seinem Pkw. Weil der 19-jährige ins Schleudern geriet, prallte er mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.700 EUR.

Alheim – In der Zeit von Donnerstag 23.12.2021, 19.30 Uhr bis 24.12.2021, 13.15 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw (schwarzer VW Golf) in der Eisfeldstraße von unbekannten Pkw angefahren. Der geparkten Pkw wurde am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange beschädigt.

Der Schaden beträgt ca. 1.800 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg 06623/9370.

Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots) – Im Stadtteil Johannesberg versuchten unbekannte Täter zwischen Mittwoch (22.12.) und Donnerstag (23.12.) in ein Reihenhaus im Pappelweg einzubrechen. Die Versuche, die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln, misslangen. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht mit Sachschaden

Ludwigsau (ots) – Am 1. Weihnachtsfeiertag fuhr ein Pkw aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Kurz vor der Ortslage Friedlos kam der Pkw auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke, die hierbei beschädigt wurde. Anschließend setzte der Wagen seine Fahrt in Richtung Bebra fort. An der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0 zu melden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hofbieber. Am Samstag (25.12.) ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Traisbach und Mittelberg ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Petersberger fuhr mit seinem VW Caddy von Fulda kommend in Richtung Hofbieber, wo ihm zwischen den beiden Ortsteilen Traisbach und Mittelberg ein 24-jähriger Fuldaer mit seinem Jeep Grand Cherokee entgegenkam. Dieser wollte seinen Jeep auf schneebedeckter Fahrbahn abbremsen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und den entgegenkommenden Caddy seitlich touchierte.

Beide Fahrzeuge wurden hierdurch von der Fahrbahn abgeleitet. Der Jeep kam im Straßengraben, der Caddy auf einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie eine 29-jährige Beifahrerin des VW leicht verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Angersbach. Am Mittwoch (22.12.), gegen 9.45 Uhr, parkte eine 67-jährige Pkw-Fahrerin ihren Mercedes 200 in der Schillerstraße auf einem Parkplatz. Als sie gegen 11.45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange an der Beifahrerseite beschädigt worden war.

Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes gestoßen und hat sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710.

Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein. Am Samstag (25.12.), gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi RS 3 die Landesstraße von Lanzenhain herkommend in Richtung Eichelhain. Nach Angabe der Pkw-Fahrerin wollten zwei Rehe über die Fahrbahn wechseln. Um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu verhindern, bremste die 52-jährige ihren Audi ab.

Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Ein Zusammenstoß mit den Rehen fand nicht statt.

Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Mit Pkw überschlagen

Lauterbach. Am Samstag (25. Dezember) befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Caddy die Landesstraße von Willofs herkommend in Richtung Lauterbach. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 25-Jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Caddy entstand Totalschaden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen