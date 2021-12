Neustadt: Unfall auf Tankstellengelände – Zapfhähne abgerissen

Neustadt an der Weinstraße – Am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags (26.12.2021, kurz vor 22 Uhr) fuhr eine Audi Fahrerin mit ihrem Q5 an eine Zapfsäuleeiner Tankstelle in der Mußbacher Landstraße. Dabei erwischte sie drei Zapfstellen mit der Stoßstange, riss diese mit den Zapfpistolen aus der Halterung und überfuhr diese. Dabei kam es zum Sollbruch von Zapfpistole und Schlauch.

Durch die Sicherheitseinrichtung traten nur geringe Mengen Kraftstoff auf den Boden des Geländes aus, welche sich noch als Rest im Schlauch befanden. Die Feuerwehr sperrte das Tankstellengelände und die vorbeiführende Straße komplett ab und führte Messungen durch. Parallel ließ der Einsatzleiter einen dreifachen Brandschutz (Wasser, Schaum, Pulver) aufbauen. Nachdem die durchgeführten Messungen alle negativ ausfielen, streuten die Einsatzkräfte die Kraftstoffverschmutzung an der Tanksäule ab. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Fahrerin konnte nach der Unfalldokumentation durch die Polizei mit ihrem Fahrzeug verlassen, da außer ein paar Kratzer keine weiteren Schäden entstanden. Die Behebung des Schadens an der Zapfsäule sowie die fachgerechte Reinigung an der Säule wird vom Tankstellenpächter veranlasst. Nach vierzig Minuten konnte die Sperrung des Tankstellengeländes wieder aufgehoben und an den übrigen Säulen wieder getankt werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens an der Zapfsäule sowie am Fahrzeug können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung sowie die Feuerwehr mit sieben Einsatzfahrzeugen und 34 Einsatzkräften. Die mitalarmierte Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) konnten aufgrund der ersten Lagemeldung die Einsatzfahrt abbrechen.

Information der Polizei:

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Tankvorgang an einer Tankstelle in der Mußbacher Landstraße am 26.12.2021 gegen 22:00 Uhr rangierte die 17-jährige Fahrerin (in begleitetem Fahren) vor der Zapfsäule. Hierbei erwischte sie aus bislang unbekannten Gründen die Schläuche an der Zapfsäule und riss die daran befindlichen Handgriffe ab. Die Angestellte in der Tankstelle reagierte sofort und betätigte den Not-Ausschalter, so dass kein weiterer Kraftstoff entweichen konnte. Die in den Schläuchen befindlichen Benzinreste wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Es wurde niemand verletzt. Die Tankstelle musste kurzfristig gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.