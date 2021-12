Eschwege/Großalmerode/Witzenhausen (ots) – In der Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in der Berliner Straße in Großalmerode sowie in einer Filiale der Sparkasse Werra-Meißner in Witzenhausen hat ein unbekannter Täter am 9. August 2021 mittels einer durch einen Diebstahl erlangten Kreditkarte einen Geldbetrag von knapp 1.900 Euro abgehoben.

Diebstahl von drei Geldbörsen aus Zahnarztpraxis

Die betreffende Kreditkarte war unmittelbar zuvor bei einem Geldbörsendiebstahl am selben Tag in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 11.09 Uhr aus einem unverschlossenen Aufenthaltsraum der Belegschaft einer Zahnarztpraxis in Witzenhausen erlangt worden. Zeitgleich waren noch zwei weitere Mitarbeiterinnen der in der Steinstraße ansässigen Zahnarztpraxis Opfer eines Geldbörsendiebstahls geworden. Nachdem die Ermittlungen der Polizei in Witzenhausen nach dem Täter, der mutmaßlich sowohl für den Diebstahl der Portemonnaies, als auch für den anschließenden Computerbetrug verantwortlich ist, bislang ergebnislos verliefen, erhoffen sich die Ermittler jetzt neue Hinweise mit der Veröffentlichung von Lichtbildern einer Überwachungskamera. In diesem Fall mit den Aufnahmen aus der VR-Bank in Großalmerode vom 09. August 2021, wo der Unbekannte zwischen 11.35 Uhr und 11.42 Uhr an einem Geldautomaten eine unberechtigte Bargeldabhebung vom Konto der Geschädigten durchführte.

Beschreibung des Täters:

Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 45-60 Jahre alten Mann von kräftiger Statur und mit leichtem Bauchansatz. Der Täter ist etwa 175-180 cm groß; er hat dunkle, grau melierte Haare, ist Brillenträger und trug bei Tatausführung einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem weißen oder hellblauen, langärmeligen Hemd. Zudem trug der Tatverdächtige eine dunkle Hose, vermutlich eine Jeans; eine schwarze Baseballkappe und einen grünen Mund-Nasen-Schutz sowie schwarze Sport-/Freizeitschuhe mit weißer Sohle.

Hinweise zu dem Fall und der abgebildeten Person nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/93040 entgegen.

