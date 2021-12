Siegbach-Tringenstein (ots) – Nach einem Brand in einem Wohnhaus in der Oranienstraße starb am Freitagmittag 24.12.2021 ein 2-jähriges Mädchen. Der 30-jährige Familienvater hatte gegen 12:25 Uhr Brandgeruch im Wohnhaus wahrgenommen. Bei der Nachschau fand er seine 2-jährige Tochter bewusstlos im völlig verqualmten Kinderzimmer.

Eine Reanimation durch den Vater und die herbeigerufenen Rettungskräfte misslang.

Die 2-Jährige verstarb.

Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchten noch am Heiligabend den Brandort.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand im Kinderzimmer entstand. Die Staatsanwaltschaft Wetzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Familie, mit ihren beiden 9- und 10- Jahre alten Kindern, sind derzeit in einer Wohnung untergebracht, das Haus ist nicht bewohnbar. Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft in Wetzlar unter Tel.: (06441) 44776-100 vor.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen