Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Auto gefahren

Mannheim/Hockenheim (ots) – Am Freitagmittag 24.12.2021 gegen 13:30 Uhr stoppte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Erlenstraße einen 22-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.

Der junge Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er ohne angelegten Sicherheitsgurt an dem Streifenwagen vorbeifuhr. Bereits als er aus seinem Auto ausstieg, bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Im Verlauf der Kontrolle gab der 22-Jährige schließlich zu, Cannabis und Kokain zu sich genommen zu haben. Auf dem Polizeirevier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Hier stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Auch in Hockenheim kontrollierten Beamte des Polizeireviers Hockenheim am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr einen 20-jährigen VW-Fahrer, der unter dem Einfluss von Marihuana mit seinem Auto in der Straße Am Feldrain unterwegs war.

Bei der Kontrolle entgegnete den Polizisten ein starker Marihuanageruch. Die Durchsuchung des Autos bestätigte den Verdacht. Hier fanden die Beamten eine geringe Menge des Betäubungsmittels auf. Des Weiteren führte der 20-Jährige einen Urinbeutel mit sich, der mit Fremdurin befüllt war. Dieser sollte dem Zwecke dienen, einen Drogentest negativ zu verfälschen.

Ein unter Beobachtung korrekt durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Marihuana. Auch dem 20-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Beide Männer durften nach beendeter Maßnahmen gehen.

Ein versuchter und ein vollendeter Wohnungseinbruch an Heiligabend

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Ehepaares an Heiligabend aus und brachen zwischen 19 Uhr und 01 Uhr in deren Wohnung in der Hubenstraße im Stadtteil Waldhof ein. Dazu brachen sie die Eingangstür der im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung auf und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei fielen ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, dürfte jedoch bei mehreren tausend Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Auch an Heiligabend, allerdings bereits zwischen 11-12 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Rainweidenstraße im Stadtteil Neckarstadt-West einzubrechen. Der Einbruch misslang aus bislang unbekannten Gründen. Möglicherweise könnten der oder die Täter auch bei der Tatausführung in dem Mehrfamilienhaus gestört worden sein. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier MA-Neckarstadt; Tel.: 0621/3301-0.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mannheim (ots) – Am Samstag 25.12.2021 gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Audi die Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung Schubertstraße Straße wollte sie nach links in die Seckenheimer Straße abbiegen. Ersten Zeugenaussagen zu Folge missachtete sie das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem stadtauswärtsfahrenden VW Passat eines 28-Jährigen im Kreuzungsbereich.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich sowohl die Audi-Fahrerin, als auch der Fahrer des VW Passat und sein 40-jähriger Beifahrer. Alle 3 Beteiligten wurden lediglich vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Mitnahme ins Krankenhaus war nicht notwendig.

An den beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 11.000 EUR. Bis die Unfallstelle gegen 18:30 Uhr von den nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen geräumt war, musste der Straßenbahnverkehr gesperrt werden. Zu größeren Beeinträchtigungen kam es nicht.