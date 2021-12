B39/Ausfahrt Hockenheim-Tahlhaus: Fahrzeug überschlägt sich

Hockenheim (ots) – Am frühen Samstagabend 25.12.2021 gegen 18 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Honda Civic die B39 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Hockenheim-Süd und Hockenheim-Mitte überholte er mit seinem Honda zunächst einen Pkw, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel verlor der 35-Jährige aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit seinem Pkw in den Grünstreifen.

Der 35-Jährige und sein 21-Jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Beide Insassen wurden durch den verständigten Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der nicht mehr fahrbereite Honda Civic musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR. Während den Reinigungs- und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen der B39 gesperrt. Die verständigte Feuerwehr musste nicht zum Einsatz kommen.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Sandhausen (ots) – Am Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr verlor eine betrunkene 49-jährige Dacia-Fahrerin auf der L600 bei Bruchhausen die Kontrolle über ihr Auto und kam in einem Acker neben der Fahrbahn zum Stehen.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Die 49-Jährige war mit 1,16 Promille unterwegs. Sie musste mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein Abschleppunternehmen konnte das Auto aus dem Acker bergen. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

B45 gesperrt aufgrund Brandbekämpfung eines Zimmerbrandes

Zuzenhausen (ots) – Am Sonntagnachmittag 26.12.2021 gegen 16:20 Uhr, brach in einem Einfamilienhaus in Zuzenhausen ein Brand aus. Ersten Ermittlungen zu Folge entzündete eine Kerze den Adventskranz. Der Löschversuch der 66-jährigen Bewohnerin misslang jedoch, weshalb sie sich ins Freie flüchten musste.

Der Brand breitete sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf das gesamte Wohnzimmer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit vollständig löschen. Durch den Brand entstand ein Schaden am Inventar und dem Gebäude in Gesamthöhe von 100.000 EUR. Die 66-Jährige blieb unverletzt. Das Einfamilienhaus ist aufgrund des Brandschadens derzeit unbewohnbar. Die Bewohnerin kommt bei Bekannten unter.

Die Feuerwehren Zuzenhausen und Sinsheim waren mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Meckensheimer Straße (B45) bis um 18:20 Uhr voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim.

Verkehrsunfall auf der L 535

Heiligkreuzsteinach (ots) – Nachdem am Samstagabend 25.12.2021 gegen 21:30 Uhr ein Mitsubishi-Fahrer auf der L535 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlagen hatte, konnte der zu Fuß geflüchtete 42-jährige Fahrer nach intensiven Suchmaßnahmen unverletzt an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Eine Zeugin beobachtete den Fahrer, wie dieser aus dem verunfallten Auto ausstieg und in den Wald flüchtete. Da aufgrund des erheblich beschädigten Fahrzeugs und der Verletzungen des Beifahrers, welcher sich noch an der Unfallstelle befand, nicht auszuschließen war, dass sich der Fahrer in einer medizinischen Notlage befand, wurden gemeinsam mit Mantrailerhunden des DRK und THW sowie einer Drohne des ASB das umliegende Waldgebiet abgesucht. Nachdem der Flüchtige schließlich gegen 04:00 Uhr in seiner Wohnung im Gorxheimertal angetroffen wurde, konnten die Suchmaßnahmen eingestellt werden.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab zu diesem Zeitpunkt noch einen Wert von 1,02 Promille. Ihm wurde auf dem Polizeirevier Weinheim eine Blutprobe entnommen. Das stark beschädigte Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Führerschein des 42-jährigen wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L 535

Unter-Abtsteinach (ots) – Kurz nach 21:30 Uhr wurde am Samstagabend ein Verkehrsunfall im Bereich der L 535 gemeldet. Nach ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort hatte der Fahrer eines silbernen PKW Mitsubishi aus Richtung Unter-Abtsteinach in Richtung Schönau kommend, im Kurvenbereich kurz vor der Einmündung Lampenhain, aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Hierbei erlitt der 34-jährige Mitfahrer im PKW eine Kopfplatzwunde, sowie diverse Prellungen und wurde nach Erstversorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst an der Unfallstelle, zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der derzeit noch unbekannte Fahrzeugführer hatte sich noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzung unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle entfernt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 535 voll gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr unterstützte die Bergungsmaßnahmen. Am Fahrzeug des Verursachers, welches durch einen Abschleppdienst geborgen wurde, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.