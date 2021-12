Randalierer zückt Messer – Festnahme

Heidelberg (ots) – Gegen 13:45 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte sowie der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg wegen eines Randalierers in einem Einkaufszentrum in der Sophienstraße alarmiert. Ein 40-Jähriger fiel zunächst den Angestellten eines Elektromarkts auf, da er dort einem Hausverbot nicht nachkam.

Bei der anschließenden Personenkontrolle durch die alarmierten Einsatzkräfte zog der Mann ein Messer. Da der 40-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte, zogen diese die Dienstpistole. Unter mehrfacher Androhung legte der Mann das Messer nieder und legte sich auf den Boden, wo er festgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Passanten, Einsatzkräfte und der 40-Jährige selbst wurden nicht verletzt.

Betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand auf Polizeirevier

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen 25.12.2021 gegen 03:20 Uhr stoppten zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd am Iqbal-Ufer eine betrunkene 39-jährige Renault-Fahrerin, welche auf der Dienststelle erheblichen Widerstand leistete. Die Frau fiel den Beamten auf, da sie ohne Licht unterwegs war.

Erst nach mehreren hundert Metern kam sie den Anhaltesignalen nach und stoppte das Auto. Sofort bemerkten die beiden Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Betrunkene musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Hier geriet sie in einen psychischen Ausnahmezustand, in wessen Verlauf es zu Widerstandshandlungen kam. Die Frau versuchte einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen und einen weiteren Polizisten mehrfach zu beißen. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen musste die Frau aufgrund ihrer seelischen Verfassung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Täter nach räuberischem Diebstahl flüchtig

Heidelberg (ots) – Am 23.12.2021 versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 19.55 Uhr in der Filiale der Galeria Kaufhof in der Hauptstraße eine hochwertige Jacke zu entwenden und wurde hierbei vom Ladendetektiv beobachtet und zunächst angesprochen. Nachdem der Täter sich zunächst kooperativ zeigte, ergriff er jedoch plötzlich die Flucht und schlug hierbei auch auf den Ladendetektiv ein, um im Besitz der Jacke zu bleiben.

Der Detektiv verfolgte den Täter noch durch die Hauptstraße, verlor ihn jedoch im vorweihnachtlichen Getümmel aus den Augen.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,80 m groß, südosteuropäischer Phänotyp, albanischer Akzent, schulterlanges Haar, schwarze Oberbekleidung und Mütze, weiße Schuhe.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise erreichbar unter 0621 174-1700