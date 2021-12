Heckscheibe eingeschlagen

Böhl-Iggelheim (ots) – Im Zeitraum vom Freitag 24.12.2021, 08.30 Uhr bis Samstag 25.12.2021, 07.45 Uhr, wurde in der Lützelstraße die Heckscheibe eines 5er BMW eingeschlagen, welcher vor dem Wohnanwesen geparkt war. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Sonntag 26.12.2021 gegen 02:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf der L523 in Bobenheim-Roxheim ein Schlangenlinien fahrender PKW auf. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen Fahrer aus Frankenthal fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille, weshalb der Fahrer zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht wurde.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Andere.

Anrufe von falschen Polizeibeamten

Schifferstadt (ots) – Am Mittag des 23.12.2021 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt, insbesondere im Bereich des Wohngebiets der Portheide, im Zeitraum von ca. 1,5 Stunden, zu sechs, der Polizei bekannt gewordenen, betrügerischen Anrufen von falschen Polizeibeamten.

Die angeblichen Polizisten gaben an, dass in der Nähe eingebrochen worden sei, zudem fragten sie nach Bargeldbeständen und Wertgegenständen in den Wohnanwesen der Angerufenen. Da alle Betrugsversuche durchschaut wurden, kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Beachten sie in diesem Zusammenhang: – Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. – Durch die Polizei wird kein Bargeld zum Schutz vor Einbrechern bei Ihnen daheim abgeholt und in Verwahrung genommen. Das machen nur Betrüger! – Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen Angehörige oder die Polizei unter der 110 oder die für ihren Wohnort zuständige Polizei.