Verkehrsunfall mit 3 Verletzten – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 25.12.2021 kam es gegen 17:55 Uhr in der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem 2 Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren die 2 beteiligten Fahrzeuge hintereinander die Bgm.-Grünzweig-Straße in Richtung Industriestraße. Auf Höhe des Lagerplatzweges sei es dann aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision gekommen.

Bei dem Zusammenstoß wurde das vordere Fahrzeug über die linke Fahrbahn auf den Gehweg geschleudert, wodurch auch ein geparkter PKW beschädigt wurde. Das andere beteiligte Fahrzeug kam beim Zusammenstoß von rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Anhänger.

Der Teilabschnitt der Bgm.-Grünzweig-Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war auf Grund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Beide Fahrer, sowie ein Beifahrer wurden verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand eine Sachschaden von ca. 8.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222, zu wenden.

Einbruch in die “Integrierte Gesamtschule Gartenstadt”

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Ein Anwohner beobachtete am Samstag 25.12.2021 kurz vor 17 Uhr, zwei junge, vermummte Männer, welche eine Seitentür der Integrierten Gesamtschule Gartenstadt (Abteistraße) mit einem Werkzeug aufhebelten. Obwohl der Zeuge die beiden Personen ansprach, betraten die beiden Männer die Schule. Unmittelbar nach der Mitteilung des Sachverhalts wurde die Schule umstellt und anschließend durchsucht.

Hierbei konnten keine Personen in der Schule angetroffen werden. Jedoch konnten an mehreren abgeschlossenen Innentüren Hebelspuren festgestellt werden. Da die betreffenden Türen jedoch nicht aufgebrochen wurden, konnte die Täter nicht in diese Räume gelangen. In der Schule konnte ein Aufbruchwerkzeug sichergestellt und weitere Spuren gesichert werden.

Auf dem Schulgelände konnten zwei 17jährige Jugendliche aus Ludwigshafen kontrolliert werden. Ob diese beiden Jugendlichen für den Einbruch in die Schule verantwortlich sind, bedarf weiterer Ermittlungen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrzeug nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 25.12.2021 gegen 11 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Ludwigshafen. An der Einmündung in die Rheinuferstraße bog die Frau nach links in die Rheinuferstraße (Fahrtrichtung Oppau) ab. Beim Abbiegenvorgang geriet sie mit ihrem rechten vorderen Reifen an dem dortigen Bordstein.

Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr anschließend nach links über beide Fahrspuren der Rheinuferstraße. Dort prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen den Mast eines Verkehrszeichens, welches auf dem Grünstreifen der mittigen Fahrbahnbegrenzung der Rheinuferstraße stand.

Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Pkw der Frau war jedoch aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.