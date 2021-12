29-Jähriger mit Messer verletzt

Wiesbaden (ots)-(Wo) – Am Sonntagmorgen 26.12.2021 wurde ein 29-Jähriger in der Moritzstraße mit einem Messer verletzt. Der Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden. Ein 29-Jähriger Wiesbadener geriet nach einem Gastronomiebesuch gegen 05 Uhr in einen Streit mit einem 22-Jährigen. Der Jüngerer zückte während der Auseinandersetzung ein Messer und setzte es ein.

Dabei erlitt der Wiesbadener Stich-und Schnittwunden im Oberkörper- und Rumpfbereich. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter durch die Polizei festgenommen werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht nach derzeitigen Kenntnisstand keine Lebensgefahr.

Der Täter wurde auf das 1. Polizeirevier gebracht, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung und Blutentnahme durchgeführt wurde. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Gartenhüttenbrand

Wiesbaden-Rambach, Kehrstraße, Flur4 Samstag, 25.12.2021, 07:15 Uhr

(Fu)Am Samstagmorgen ist es in einer Gartenhütte aus bis jetzt ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Gegen 07:10 Uhr meldeten sich die ersten Mitteiler bei der Polizei und gaben an, dass es in der Kehrstraße, Flur 4, in einer Gartenhütte zu einer starken Rauchentwicklung kommen würde. Der ausgebrochene Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden, Lanzstraße Samstag, 25.12.21 16:30 Uhr

(Wo) Am Samstagabend kam es in der Lanzstraße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Durch die Wohnungsinhaber konnte bei ihrer Rückkehr festgestellt werden, dass ihre Abwesenheit genutzt wurde, um in ihre Wohnung einzubrechen. Bislang unbekannte Täter hebelte die Balkontür auf und gelangten somit in das Objekt. Dort durchwühlten sie mehrere Kommoden und Schränke und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611)345-0 zu melden.

Uber-Fahrer nach Streit verletzt

Wiesbaden-Rheingaustraße Sonntag, 26.12.2021, 05:22 Uhr

(Wo) Am Sonntagmorgen kam es in der Rheingaustraße zwischen einem Uber-Fahrer und seinen Fahrgästen zu Streitigkeiten bei welchen dieser mit Pfefferspray besprüht und verletzt wurde. Gegen 05:00 Uhr erhielt der Uber-Fahrer den Auftrag in der Rheingaustraße Fahrgäste abzuholen. Nachdem die drei Fahrgäste eingestiegen waren, entstand ein Streitgespräch woraufhin der 35-Jährige Fahrer die Fahrt verweigerte und die Insassen ausstiegen. Einer der drei Fahrgäste ging an die Fahrerseite und besprühte den Wiesbadener durch das offene Fenster mit Pfefferspray. Der Uber-Fahrer kam deswegen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter konnte vom geschädigten Fahrer wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175-180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schwarze Haare und Vollbart. Zudem soll er eine schwarze Jacke getragen haben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus

Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots) – Oestrich-Winkel, Am Lindenplatz, Samstag 25.12.2021, 17:00 Uhr bis Sonntag 26.12.2021, 10:00 Uhr

Im Zeitraum vom frühen Samstagabend 25.12.2021, bis ca. 10:00 Uhr des darauffolgenden Sonntags kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Oestrich-Winkel. Die Halterin eines schwarzen Seat Leon musste bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug fast die gesamte Fahrerseite des Seat stark beschädigt und sich danach unerkannt vom Unfallort entfernt hatte. Der am Seat entstandene Sachschaden beträgt mindestens 8.000 Euro. Durch die Polizei erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet um Hinweise, die auf das Unfallfahrzeug oder den Unfallfahrer schließen lassen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06722 9112 0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen