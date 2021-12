Raubstraftat

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) – Am Donnerstag 23.12.2021 gegen 17.05 Uhr war ein 88-jähriger Frankfurter mit einer Aktentasche in der Fritz-Reuter-Straße unterwegs. Dort näherte sich ihm von hinten eine bislang unbekannte Person, ergriff seinen Mantel und zog ihn zu Boden. Dabei entwendete der Täter dem Geschädigten die Aktentasche sowie die Armbanduhr der Marke Rolex.

In der Tasche befanden sich diverse private Unterlagen sowie ein Pkw-Schlüssel. Der Wert der Armbanduhr beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Der Täter wird beschrieben als etwa 180 cm groß und schwarz gekleidet. Trug eine schwarze Maske.

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-755 51499 in Verbindung zu setzen.

Armbanduhr geraubt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Ein 42-jähriger Frankfurter befand sich am Samstag 25.12.2021 gegen 23.30 Uhr, in der C-Ebene des Willy-Brandt-Platzes. Plötzlich sah er sich 2 Männern gegenüber, die ihn festhielten und ihm seine Armbanduhr der Marke Montblanc vom Handgelenk rissen. Bevor sie mit ihrer Beute die Flucht antraten, schlug einer der beiden dem Opfer noch mit der Faust ins Gesicht.

Der Wert der Armbanduhr beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt. Eine sofort nach den Tätern durchgeführte Fahndung verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 20-25 Jahre alt und 160-165 cm groß. Schlanke Gestalt, südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer beigen Jacke und hellen Jeans.

Täter 2: 20-25 Jahre alt und 160-165 cm groß. Schlanke Gestalt, südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und hellen Jeans.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-755 51499 in Verbindung zu setzen.

Schwer verletzte Person bei Wohnungsbrand

Frankfurt-Oberrad (ots) (am) – Am 1. Weihnachtsfeiertag brannte es in einer Wohnung eines Wohnhochhauses in Oberrad. Eine Person wurde schwerverletzt, eine Katze tot geborgen.

Am 25. Dezember gingen gegen 14:10 Uhr mehrere Notrufe in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein, die auf ein Brandereignis in einer Wohnung eines Wohnhochhauses in der Offenbacher Landstraße hindeuteten. Aufgrund der eingehenden Anrufe wurde ein entsprechendes Aufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst durch die Leitstelle alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung feststellbar.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften im 8. Obergeschoss lokalisiert werden. Sofort wurden Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Eine männliche Person konnte sich schwerverletzt zur Wohnungseingangstür retten. Dort wurde sie von den Einsatzkräften vorgefunden und an den Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte den Mann in eine Spezialklinik. Eine Katze konnte aus der Brandwohnung nur noch tot geborgen werden. Die Einsatzmaßnahmen wurden durch Hochleistungslüfter unterstützt, mit denen der Brandrauch ins Freie gedrückt wurde. Gegen 14:45 Uhr war das Feuer gelöscht.

Die Wohnung ist derzeit nicht benutzbar. Die Höhe des Sachschadens wird nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich beziffert. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Quelle: Feuerwehr Frankfurt

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Ein 80-jähriger Frankfurter befuhr am Freitag 24.12.2021 gegen 12.45 Uhr, die Friedberger Landstraße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Glauburgstraße wollte er nach rechts in die Glauburgstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 56-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg der Friedberger Landstraße ebenfalls in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war und mit seinem Rad die Glauburgstraße überqueren wollte.

Der Radfahrer kam durch den Zusammenprall zu Fall und wurde schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Festnahme nach Raub

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Samstag 25.12.2021 gegen 04.10 Uhr, hielt sich der Angestellte einer Tankstelle in der Stresemannallee auf dem Betriebsgelände auf. Unter Vorhalt eines Messers verlangte ein unbekannter Täter die Herausgabe seiner Mütze und seine Jacke. Mit seiner Beute floh der Unbekannte anschließend zu Fuß in Richtung Kennedyallee, wo ihn der Angestellte aus den Augen verlor.

Gegen 04.20 Uhr, konnte eine an der Fahndung beteiligte Funkstreife an der Ecke Stresemannallee/Unter den Akazien melden, dass sie eine Person erkannte, auf die die abgegebene Beschreibung zutraf. Die betreffende Person führte eine etwa 100 cm lange Holzlatte mit sich, womit sie immer wieder versuchte, auf die Beamten einzuschlagen. Als eine zweite Streife eintraf, flüchtete der Unbekannte in Richtung Riedhofweg. Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignorierte der Mann.

Als er sich umdrehte und erneut mit der Holzlatte gegen die Beamten vorging, gab einer der Beamten, nach mehrfacher Ankündigung des Schusswaffengebrauchs, einen Warnschuss in die Luft ab. Daraufhin legte der Unbekannte die Holzlatte nieder, kniete auf den Rasen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.

Nunmehr ließ er sich widerstandslos festnehmen. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck, seine Identität ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

