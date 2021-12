Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 24.12.2021 gegen 17:30 Uhr wurde eine Straßenverkehrsgefährdung im Kreuzungsbereich Maximilianstraße / Haardter Straße gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 50-jähriger Mann aus Neustadt als verantwortlicher Fahrzeugführer des weißen Porsches ermittelt werden. Zu einem Sachschaden war es nicht gekommen. Nach Eingang einer weiteren Meldung wurde bekannt, dass dieser weiße Porsche gegen 17:40 Uhr in der Schillerstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall verursachte. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Personen, die durch das Fahrverhalten des verursachenden Fahrzeuges gefährdet/genötigt wurden oder Angaben zum verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. unter der 06321-8540 oder per E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Einbruch in Kindertagesstätte

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 23.12.2021 auf den 24.12.2021 in die Kindertagesstätte „Regenbogen“ im Ortsteil Lachen-Speyerdorf ein. Wie sich herausstellte verschafften sich der/die Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu den Räumlichkeiten des integrativen Kindergartens. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden vier neue Laptops entwendet und ein Tresor geöffnet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Wohnungseinbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 23.12.2021, bis Samstag, 25.12.2021, gegen 19 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine defekte Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Bayernplatz. Dort wurde eine Wohnungseingangstür aufgehebelt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Der 39-jährige Geschädigte stellte fest, dass ausschließlich Bargeld in Höhe von 150 Euro entwendet wurde.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):