Polizeihubschrauber im Einsatz

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung war am Freitagabend in Rintheim ein Polizeihubschrauber sowie mehrerer Einsatzfahrzeuge der Polizei unterwegs. Durch Anwohner wurde gegen 20:45 Uhr eine Person gemeldet die sich im Bereich der Heilbronner Straße verdächtig zeigte.

Die Örtlichkeit wurde unverzüglich durch mehrere Streifenwagenbesatzungen angefahren und nach der verdächtigen Person gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Unterstützung angefordert. Es gelang aber letztlich nicht der Person habhaft zu werden.

Weihnachtsbäumchen verhindert harten Aufprall

Karlsruhe (ots) – Ein kleines Tannenbäumchen milderte die Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrradfahrern am Mittwochvormittag 22.12.2021 in der Waldstraße in Karlsruhe. Gegen 11:55 Uhr versuchte ein 57-jähriger Mann mit seinem Rad einen vor ihm befindlichen Fahrradfahrer zu überholen. Während des Vorgangs kollidierte er jedoch mit einem ihm entgegenkommende 29-jährigen Fahrradfahrer, der daraufhin zu Fall kam.

Aufgrund der Jahreszeit war der Laternenmast, auf den er prallte, mit einem Tannenbäumchen geschmückt. Dieses verhinderte schwerere Verletzungen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

27-jähriger Randalierer leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein leicht verletzter Polizeibeamter ist das Resultat nach einem Widerstand, den ein 27-Jähriger in der Nacht zum Freitag in der Karlsruher-Innenstadt geleistet hatte. Gegen 01:30 Uhr randalierte der 27-Jährige in einer Bar in der Blumenstraße und weigerte sich dieses zu verlassen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen und die Polizisten nach draußen zu begleiten, kam er dieser zunächst nach.

Nach wenigen Metern riss er sich plötzlich unvermittelt aus dem Haltegriffe der Beamten und versuchte erneut in Richtung Schankraum zu flüchten. In der Folge wurde der 27-Jährige durch die Beamten fixiert und aufgrund seiner offensichtlich wiederkehrenden Renitenz mittels Handschließen gefesselt.

Hierbei solidarisieren sich kurzzeitig mehrere umherstehende Besucher der Bar, welche durch weitere Kräfte abgedrängt werden mussten. Beim anschließenden Transport zum Fahrzeug beleidigte der 27-Jährige die Beamten fortlaufend und leistete massiven Widerstand gegen seine vorläufige Festnahme.

Der Mann musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten sowie Beleidigung rechnen.

29-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der wohnsitzlose Beschuldigte soll in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit einer weiteren bislang unbekannten Person versucht haben, über ein Baugerüst in ein Firmengebäude in der Fritz-Erler-Straße einzudringen.

Nachdem die beiden erfolglos versucht hatten, die Dachterrassentür mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam aufzuhebeln, begaben sie sich wieder auf das angrenzende Baugerüst, mutmaßlich um auf diesem Wege die Tatörtlichkeit wieder zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war das Objekt bereits durch Polizeikräfte teilweise umstellt.

Der 29-Jährige konnte durch Polizisten versteckt im 6. Obergeschoss festgestellt und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Seinem Mittäter gelang indes die Flucht in unbekannte Richtung. Auch eine Durchsuchung des gesamten Tatobjekts führte nicht zum Auffinden des zweiten Täters.

Bei der Durchsicht der mitgeführten Sachen konnte bei dem Festgenommenen ein Multischleifer festgestellt werden. Hierbei handelt es sich vermutlich nicht um das Aufbruchswerkzeug, sondern mutmaßlich um weiteres Diebesgut.

73-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzung zog sich ein 73 Jahre alter Fußgänger zu, als er am Freitagmorgen von einem Pkw erfasst wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr kurz nach 08:00 Uhr der 26 Jahre alte Kia-Fahrer, die Christofstraße in Richtung Auer Straße.

Im dortigen Kreuzungsbereich angekommen, soll er in einem engen Radius von der Christofstraße nach links in die Auerstraße abgebogen sein. Hierbei erfasst er mit seinem Fahrzeug den querenden Fußgänger. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Rentner zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

Eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein 38-jähriger Mann steht im Verdacht am Mittwochabend seine eigene Wohnung in der Heilbronner Straße in Brand gesetzt zu haben. Kurz nach 21.00 Uhr meldeten Zeugen die sichtbaren Flammen im ersten Stock des vierstöckigen Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe befanden sich alle Bewohner bereits außerhalb des Gebäudes in Sicherheit, weshalb glücklicherweise auch keine Verletzten zu beklagen waren. Der vermeintliche Brandstifter hatte seine Wohnung ebenfalls bereits verlassen und war laut Zeugenangaben auf einem Fahrrad geflüchtet. Nach derzeitigen Ermittlungen leidet der Tatverdächtige seit längerer Zeit unter einer psychischen Krankheit und hatte allem Anschein nach an diesem Tag Alkohol konsumiert.

Nach der Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung des 38-Jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beziffert sich jedoch auf geschätzte 160.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und die Suche nach dem flüchtigen Tatverdächtigen dauert derzeit noch an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 6665555 entgegen.

Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 39-jähriger Ford-Fahrer verursachte am Mittwochabend 22.12.2021 in Mühlburg einen Unfall und gab sich nicht als Verursacher zu erkennen. Gegen 23.25 Uhr meldete ein 26-jähriger Geschädigter, dass sein in der Straße Am Entenfang geparkter Pkw frische Unfallschäden aufwies und in einigen Metern Entfernung ein Ford mit eingeschaltetem Blinklicht auf der Straße stehen würde.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vermeintlichen Unfallverursacher um den 39-Jährigen Halter des Fords handelte, dieser aber zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war. Aufgrund dessen gab er an, dass ein Bekannter mit dem Ford gefahren sei und ein Radfahrer den Unfall verursacht hätte. Dies konnte aber aufgrund der Spurenlage eindeutig ausgeschlossen werden. Außerdem waren an dem Ford frische Unfallspuren ersichtlich, die mit den Beschädigungen an dem geparkten Fahrzeug in Einklang standen.

Neben einer Anzeige wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter berauschender Mittel wird der 39-Jährige nun auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie falscher Verdächtigung und Versicherungsbetrug angezeigt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Spielautomat in Gaststätte aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Badener Straße in Durlach ein.

Nachdem sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Innere der Gaststätte verschafft hatten, hebelten sie dort die befindlichen Geldspielautomaten auf. Anschließend nahmen die Diebe die darin befindlichen Geldkassetten an sich und verschwand mit ihrer Beute bislang unerkannt. Wie hoch der durch den Einbruch entstandenen Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gerne telefonisch unter 0721 49070 entgegen.

Kreis Karlsruhe

Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand

Karlsruhe (ots) – Ein Großaufgebot an Einsatz-und Rettungskräften forderte ein Scheunenbrand am frühen Samstagmorgen in Gochsheim. Glücklicherweise gab es dabei keine Verletzte.

Durch ein lautes Geräusch wurde das Feuer gegen 05:50 Uhr in der Scheune in der Untere Bergstraße in Gochsheim durch den Hausbewohner selbst entdeckt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kraichtal, die mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort waren, stand der Dachstuhl der Scheune bereits im Vollbrand. Mit Unterstützung der Drehleiter aus Oberderdingen konnte der Brand auf den Bereich der Scheune begrenzt werden. Gelagertes Stroh erschwerte die Löscharbeiten der Feuerwehr erheblich. Aufgrund eventueller Glutnester musste das Dach des angrenzenden Wohnhauses geöffnet werden, weshalb es aktuell nicht bewohnbar ist.

Hinweise zur Brandentstehung konnten bislang nicht gewonnen werden, weshalb die Kriminalpolizei hierzu die Ermittlungen aufgenommen hat. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ca. 100.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Tankstelle

Heidelsheim (ots) – Unter Vorhalt einer Schusswaffe überfiel am Donnerstagabend 23.12.2021 ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Heidelsheim und erbeutete dabei einige Hundert Euro sowie mehrere Schachteln Zigaretten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betrat der Mann gegen 21.45 Uhr die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Pistole das Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten.

Die Beute wurde durch eine Kassiererin in eine von dem Täter mitgebrachten Plastiktüte verpackt. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß aus Tankstelle in Richtung Dorfmitte. Eine Polizeifahndung unter Einsatz aller verfügbaren Einsatzkräfte führte bisher nicht auf die Spur des Täters. Er wurde als ca. 30 -40 Jahre alt beschrieben. Er war groß gewachsen und hellhäutig. Sprach deutsch mit ortsüblichen Dialekt. Er trug eine schwarze, tief ins Gesicht gezogene Mütze, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz sowie schwarze Stoffhandschuhe.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen und bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung, die beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 entgegengenommen werden.

74-Jähriger tötet mutmaßlich Ehefrau und anschließend sich selbst

Graben-Neudorf (ots) – Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Kriminalkommissariat Bruchsal ermitteln derzeit die Umstände zweier Todesfälle in Graben-Neudorf. Zum gegenwärtigen Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass ein 74 Jahre alter Mann im gemeinsam bewohnten Haus zunächst seine 70-jährige Ehefrau erwürgt und sich anschließend unter Zuhilfenahme eines Messers selbst das Leben genommen hat.

Eine Angehörige fand die beiden Personen am Mittwochmorgen leblos im Haus auf. Die verständigten Rettungskräfte konnten nur noch deren Tod feststellen.

Die weiteren Umstände einschließlich möglicher Hintergründe der Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft beantragt.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Karlsbad (ots) – Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Mittwochabend aufgrund seiner Alkoholisierung mehrere Unfälle auf der L622 in Karlsbad-Langensteinbach.

Gegen 18:00 Uhr kam der in Richtung Ittersbach fahrende alkoholisierte Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er mit drei sich auf dem Gehweg befindlichen Pollern kollidierte. Weiter touchierte er ein links neben ihm stehendes Fahrzeug, das an einer roten Ampel wartete.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von ungefähr 0,8 Promille.

Der 55-Jährige wird angezeigt, sein Führerschein wurde einbehalten.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in eine Shishabar

Bretten (ots) – Zu einem Einbruch bei dem zwei Spielautomaten aufgebrochen wurden kam es am Montag zwischen 02:00 Uhr und 11:00 Uhr in einer Shishabar in Bretten. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zur Bar indem er ein Fenster einschlug und dadurch in den Innenraum gelangte. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und erbeutete insgesamt über 7.000 Euro Bargeld.

Der Schaden am Fenster wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der 07257 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Leicht verletzte Beifahrerin nach Auffahrunfall

Kraichtal (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es in der Kraichtaler Friedrichstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 15:00 Uhr ein 55-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Ortsmitte, als die vor ihm fahrenden Fahrer eines Lkws und eines Mercedes verkehrsbedingt abrupt bis zum Stillstand abbremsten.

Der 55-Jährige reagierte hierauf zu spät und kollidierte mit dem Lkw. Dieser stieß dabei auf den vor ihm stehenden Mercedes. Die Beifahrerin im Audi erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf geschätzte 14.500 Euro.

Stark betrunken in Schlangenlinien unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Bretten (ots) – In großzügigen Schlangenlinien war ein 36-jähriger Mann am Mittwochabend 22.12.2021 auf der Bundesstraße 35 von Bruchsal in Richtung Bretten unterwegs. Hierbei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr und touchierte auch die Leitplanken. Der Mann war offenbar auch stark alkoholisiert. Der 36-Jährige fuhr mit seinem roten Opel Corsa auf der B35 von Bruchsal kommend in Richtung Bretten. Hinter ihm fahrenden Zeugen fiel seine unsichere Fahrweise auf.

Mehrfach mussten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen. Der rote Corsa konnte schließlich von Polizeibeamten auf Höhe des Alexanderplatzes in Bretten kontrolliert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass er offenbar stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt. Der 36-Jährige musste aufgrund seiner Alkoholisierung noch in Gewahrsam genommen werden. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder weitere Personen, die durch das Fahrverhalten des 36-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung setzen.