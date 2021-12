Gefälschter Impfausweis in Apotheke vorgelegt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag 23.12.2021 versuchte eine 33-jährige Frau, durch Vorlage eines gefälschten Impfausweises, in einer Apotheke in der Innenstadt an einen digitalen Impfnachweis zu gelangen. Die Apothekerin bemerkte Unstimmigkeiten an dem vorgelegten Impfausweis und überprüfte diesen daraufhin detailliert.

Hierbei konnte sie feststellen, dass es sich bei dem vorgelegten Impfausweis um eine Fälschung handelte. Die Apothekerin verständigte daraufhin die Polizei. Die Beschuldigte Frau konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, allerdings ließ sie den Impfausweis sowie Identitätspapiere in der Apotheke zurück. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Angebranntes Essen sorgt für Einsatz am Heiligabend

Mannheim-Waldhof (ots) – Gegen 23 Uhr wurde an Heiligabend zunächst ein Wohnungsbrand in der Wachtstraße im Mannheimer Stadtteil Waldhof gemeldet. Nachdem erste Kräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eingetroffen waren, konnte recht schnell Entwarnung gegeben werden.

Die Rauchentwicklung hatte ihren Ursprung in angebranntem Essen auf dem Herd der Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss. Es entstand glücklicherweise weder Sach- noch Personenschaden.

Die Bewohner konnten nach Lüftung durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Ob sie das Weihnachtsessen bereits beendet hatten oder sich alternativ versorgen mussten wurde jedoch nicht bekannt.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mannheim (ots) – Die Unfallstelle an der Kreuzung Augustaanlage bzw. Seckenheimer Straße in Höhe des Planetariums konnte zwischenzeitlich geräumt werden. Die Sperrung des Straßenbahnverkehrs ist damit aufgehoben. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde durch Abschleppdienste abgeschleppt.

Die beiden Beteiligten wurden lediglich leicht verletzt. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

36-Jährige unter Einfluss von Amphetamin und Cannabis im PKW unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen 24.12.2021 gegen 03.00 Uhr wurde die 36-jährige Fahrerin eines Opel Corsa an der ABB-Brücke im Bereich Mannheim-Käfertal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Dame wies im Kontrollgespräch Auffälligkeiten auf, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt schließen ließen. Konfrontiert mit diesem Verdacht räumte die Mannheimerin den Beamten gegenüber auch ein, Drogen zu sich genommen zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest führte zu einem positiven Ergebnis im Bereich Amphetamin und Cannabis. Die Dame musste eine Blutprobe abgeben und wird sich wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten müssen. Zunächst wurde jedoch ihr Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und es wurde ihr für 24 Stunden untersagt, ein Kraftfahrzeug zu führen.