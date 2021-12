20-Jähriger nahm unter Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teil

Reilingen (ots) – Am Donnerstagabend 23.12.2021 gegen 20.15 Uhr wurde ein 20-jährige Pkw-Fahrer in Reilingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer wies im Kontrollgespräch diverse Auffälligkeiten auf, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt schließen ließen. Des Weiteren konnte aus dem Fahrzeuginneren starker Marihuana Geruch wahrgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Pkw konnte eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden werden.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest führte zu einem positiven Ergebnis im Bereich Cannabis. Der Pkw-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und gelangt wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und dem Besitz von Betäubungsmittel zur Anzeige. Für die nächsten 24 Stunden wurde dem Beschuldigten untersagt ein Kraftfahrzeug zu führen.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagmittag 23.12.2021 gegen 12.28 Uhr in Wiesloch. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beschädigte mit seinem Mercedes Atego ein an der Hauswand angebrachtes Schild des Optiker-Geschäfts in der Blumenstraße. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort und kam seiner Anzeigepflicht nicht nach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 EUR.

Zeugen die auf den Unfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, zu melden.

Fahrzeug überschlägt sich

Hockenheim (ots) – Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind aktuell aufgrund eines Vekehrsunfalls in zwischen den Anschlussstellen Hockenheim-Süd und Hockenheim-Mitte auf der B39 in Fahrtrichtung Mannheim im Einsatz. Nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang und ob Verletzte zu beklagen sind, ist noch nicht bekannt.

Nötigung im Straßenverkehr oder Unfallflucht? – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Unterschiedlich Angaben zum Sachverhalt machten ein 56-jähriger Fahrer eines schwarzen PKW Audi und ein 33-jähriger Radfahrer, welche sich am Freitagmittag 24.12.2021 gegen 12:00 Uhr in der Scheffelstraße begegneten.

Während der Autofahrer zu Protokoll gab, dass der Fahrradfahrer ihn zum Anhalten genötigt und im Anschluss an seinen PKW geschlagen habe, sah der Fahrradfahrer sich als Geschädigter, welcher durch den Fahrer des schwarzen Audi beim Vorbeifahren verletzt worden sei. Da die Beamten des Polizeireviers Hockenheim den Sachverhalt vor Ort nicht eindeutig klären konnten, wurden die Kontrahenten zunächst Beide als Beschuldigte belehrt.

Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise hierzu machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.