Weihnachten ohne Führerschein

Landstuhl (ots) – Am Heiligen Abend strömt Polizeibeamten in der Weiherstraße starker Alkoholgeruch aus einem Dodge Challenger entgegen. Ein Atemalkoholtest bescheinigt dem 48-jährigen Mann mit 1,67 o/oo die absolute Fahruntüchtigkeit.

Ihm wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Weihnachtsgeschenk, in Form des Führerscheinverlustes, hat er sich nun selbst zuzuschreiben. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Hauptstuhl (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am 1. Weihnachtstag werden in der Kaiserstraße bei einem Mercedes Fahrer drogentyp. Auffallerscheinungen festgestellt. Der durchgeführte Urintest verläuft positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Dem 27-jährigen Fahrer aus Homburg wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schwedelbach (ots) – Wer hat den Unfall beobachtet? Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die L 369 von Schwedelbach in Fahrtrichtung Mackenbach. An der Kreuzung L 369/L 367 kam dessen Fahrzeug offensichtlich von der Fahrbahn ab und überfuhr den dortigen Verkehrskreisel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Der Verkehrsunfall dürfte sich zwischen Donnerstagabend 23.12.2021 und Freitagmorgen 24.12.2021 ereignet haben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste im Frontbereich beschädigt sein. Die Polizei geht von einem PKW der Marke VW aus.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 oder per Email an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.

Auch an Weihnachten gilt: Kein Alkohol im Straßenverkehr

Ramstein-Miesenbach (ots) – Mit einem Fahrverbot muss ein Dacia-Fahrer rechnen, der am 1. Weihnachtstag von der Polizei kontrolliert wird. Gegen 10:30 Uhr fällt der 69-jährige aus dem Kreis Kaiserslautern auf der Landstraße zwischen Ramstein und Hütschenhausen mit einer Alkoholfahne auf. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienstelle ergibt einen Wert von 0,76 o/oo. |pilan

Kaiserslautern

Gestürzter Radfahrer flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag, 23.12.2021, gegen 15.15 Uhr, unterhielt sich die Fahrerin eines Pkw in der Stahlstraße kurz mit der Fahrerin eines anderen Autos und hatte hierzu ihre Tür etwas geöffnet. Währenddessen näherte sich ein Radfahrer, der zuerst gegen die geöffnete Tür und beim anschließenden Sturz gegen ein weiteres Auto prallte. Nach einer kurzen Unterhaltung zwischen den Beteiligten entfernte sich der Radfahrer, angeblich um schnell etwas nach Hause zu bringen, kehrte aber nicht zurück.

Seinen Pflichten als Unfallbeteiligter kam er damit nicht nach. Die ermittelnden Polizeibeamten bitten daher mögliche Zeugen um Mithilfe bei der Identifizierung des flüchtigen Radlers.

Bekannt ist bisher, dass es sich um einen 40-45 Jahre alten, ca.175-180 cm großen Mann handelte, der grau melierte Haare hatte. Er trug weder Bart noch Brille und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit grauer Hose und Jacke und fuhr mit einem schwarzen Rad mit roten Streifen.

Hinweise zur Person nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter 0631/369-2150 entgegen.|be

Polizei verzeichnet insgesamt einen ruhigen Heiligabend

Kaiserslautern (ots) – Der Heiligabend verlief für die Polizei in Kaiserslautern eher ruhig und ohne Besonderheiten. Die beiden Stadtinspektionen, welche für Kaiserslautern und Teile des Landkreises zuständig sind, mussten allerdings trotz Weihnachten in einigen Fällen einschreiten.

Im Tagesverlauf ereignete sich eine einstellige Zahl von Verkehrsunfällen, welche glücklicherweise ausnahmslos glimpflich verliefen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Ein 31-jähriger Autofahrer hingegen, muss mit einem Fahrverbot rechnen. Er fiel im Stadtgebiet bei einer Verkehrskontrolle mit Alkoholeinfluss auf.

Einige Male musste die Polizei am Heiligabend auch Familienstreitigkeiten schlichten. Im Stadtteil Erzhütten zum Beispiel kam es sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar, sodass der 54-jährige Ehemann von der Polizei aus der Wohnung verwiesen werden musste. Seine Ehefrau erlitt leichte Verletzungen. In einem anderen Fall, der sich im innerstädtischen Bereich ereignete, randalierte ein 25-jähriger Mann alkoholisiert in der Wohnung seiner Schwester. Anschließend beleidigte er sogar noch die herbeigerufenen Polizeibeamten. Die angedrohte Ingewahrsamnahme musste allerdings letztendlich nicht vollzogen werden. Der Mann beruhigte sich wieder.

Mehrfach beschwerten sich auch Anwohner über den von Nachbarn verursachten ruhestörenden Lärm. Die Verursacher waren allerdings in allen Fällen nach Ansprache durch die Polizeibeamten einsichtig, sodass die Ruhe “Der Stillen Nacht” wiederhergestellt werden konnte.

Die Polizei Kaiserslautern wünscht Frohe Weihnachten.|PvD