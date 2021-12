Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein mit anschließender Flucht zu Fuß

Worms (ots) – Am Freitag 24.12.2021 gegen 18.30 Uhr missachtet ein PKW die Vorfahrt an der Einmündung Alzeyer Straße/Heppenheimer Straße. Dadurch kollidieren die beiden Fahrzeuge, wobei der Unfallverursacher noch gegen eine Hauswand geschleudert wird. An beiden Unfallfahrzeugen entsteht hierdurch Totalschaden, die Hauswand wird leicht beschädigt. Der Fahrer des Vorfahrt berechtigten Fahrzeuges erleidet einen Schock.

Der Unfallverursacher setzt trotz abgerissenen Rad die Fahrt fort und flüchtet von der Unfallstelle bis in die Melanchthonstraße. Dort bleibt sein Fahrzeug stehen und der Unfallverursacher flüchtet zu Fuß weiter.

Im Nachgang kann durch Zeugenaussagen und Befragung des Halters des unfallverursachenden Fahrzeuges der Unfallfahrer festgestellt werden. Bei Antreffen wurde ein Atemalkoholtest von 1,64 Promille festgestellt. Einen Führerschein hatte der Unfallverursacher nicht. Der Fahrer wurde zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle genommen, eine Anzeige folgt. Dem Halter droht ein Strafverfahren, da der Fahrer keinen Führerschein besitzt.

Kreis Alzey-Worms

PKW-Brand – Verdacht der Brandstiftung

Alzey (ots) – In der Nacht vom 24.12.2021 auf den 25.12.2021 kam es gegen 02:40 Uhr zu einem PKW-Brand “An der Hexenbleiche” in Alzey. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort, wurden insgesamt zwei brennende PKW festgestellt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die Brände zügig löschen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einer Brandstiftung auszugehen. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden und wurden sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.