Telefonscherz führt zur Strafanzeige

Kandel (ots) – Insgesamt 6x wurde durch Jugendliche von einer Telefonzelle aus in Kandel der Notruf gewählt. Bei einer Überprüfung vor Ort rannten die Jugendlichen zunächst davon, konnten aber nur kurzer, fußläufiger Verfolgung eingeholt werden.

Zeitglich erschien ein Rettungswagen vor Ort. Dieser wurde ebenfalls mit falschen Angaben durch die Jugendlichen alarmiert. Da kein Notfall vorlag, erhielten alle 3 Jugendlichen eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Gartenmöbel in Brand geraten

Weingarten (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gerieten mehrere Gartenmöbel auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Schulstraße in Weingarten in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass es zu keinem Gebäudeschaden kam. Die Ursache ist nach jetzigem Ermittlungsstand auf eine defekte Weihnachtsbeleuchtung zurückzuführen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wörth am Rhein (ots) – In der Nacht vom 23.12.2021 auf den 24.12.2021 wurde durch einen unbekannten Täter in der Brucknerstraße in Wörth am Rhein ein Gullideckel aus der Verankerung gehoben. Für Fußgänger und Radfahrer war dadurch eine Gefährdung entstanden.

Der Gullideckel wurde wieder eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden.