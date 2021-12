Ausgewichen und mit Baum kollidiert

Edenkoben (ots) – Am Freitag 24.12.2021 gegen 16:45 Uhr befuhr ein Pkw-Führer die Kreisstraße 6 vom Forsthaus Heldenstein kommend in Fahrtrichtung Modenbacher Hof/Edenkoben, als ihm während der Dämmerung ein unbeleuchteter Radfahrer in einer Rechtskurve auf der falschen Fahrbahnseite entgegenkam. Der Pkw-Fahrer musste zur Kollisionsvermeidung nach links ausweichen, verlor hierbei die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte frontal mit einem Baum neben der Fahrbahn.

Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Forsthaus Heldenstein fort, ohne sich um den verunfallten Pkw-Fahrer zu kümmern, welcher sich glücklicherweise nach einigen Minuten aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug befreien konnte und unverletzt blieb. Aufgrund der Intensität des Aufpralls dürfte der Radfahrer den unmittelbar hinter ihm geschehenen Verkehrsunfall bemerkt haben.

Die Polizei in Edenkoben bittet den Radfahrer bzw. etwaige Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, sich telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Randalierer begeht mehrere Sachbeschädigungen

Maikammer (ots) – Am Freitag 24.12.2021 gegen 00:30 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Anrufe wegen eines Randalierers in Maikammer ein. Eine augenscheinlich betrunkene männliche Person würde umherziehen und Fensterscheiben einschlagen. Der Mann konnte wenig später durch eine Streife angetroffen und festgenommen werden. Ihm konnten bisher 3 Taten zugeordnet werden.

Zuerst beschädigte der 47-jährige Wohnsitzlose in der Weinstraße Nord einen Blumenkübel sowie eine Tischlaterne. Anschließend trat er in der Schlossstraße eine Fensterscheibe einer Eingangstür ein sowie einen Außenspiegel an einem Pkw ab. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde im Anschluss der Sachverhaltsaufnahme in den Gewahrsam der Polizei Landau zugeführt.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955 0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Glück im Unglück

Oberhausen (ots) – Eine 68-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Bergzabern befuhr am Samstag 25.12.21 gg. 13:15 Uhr die Bundesstraße 427 von Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Winden. Kurz vor der Ortschaft Oberhausen kam sie aufgrund eines Schwächeanfalles nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte sie Verkehrseinrichtungen und die Ortstafel.

Schließlich stieß sie gegen einen Sandsteinsockel mit Hinweistafel und blieb auf diesem Sockel mit dem PKW liegen. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem verklemmten Fahrzeug befreit werden. Sie blieb aber außer dem Schock durch den Unfall unverletzt.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 7000EUR. Der Fremdschaden dürfte bei weiteren 3.000 EUR liegen. Die B427 war für die Rettung der Fahrerin und Bergung des Fahrzeuges für ca. 45 Minuten gesperrt.

Von der Fahrbahn abgekommen

Edenkoben (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.000 Euro verursachte am Freitagabend 24.12.2021 gegen 21:40 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin bei einem Verkehrsunfall in Edenkoben. Die 18-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Kreisverkehr bei Edenkoben in Richtung Maikammer.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit ihrem PKW eine Tafel mit Wegweisern. Diese wurde hierdurch aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Missachtung des Stoppschildes führt zu Verkehrsunfall

Freimersheim (ots) – Am Freitag 24.12.2021 gegen 19:00 Uhr kam es bei Freimersheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein vorfahrtsberechtigter 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L540 von Freimersheim kommend in Richtung Hochstadt. An der Kreuzung L540/L507 missachtete ein 53-Jähriger das Stoppschild und überfuhr mit seinem PKW den Kreuzungsbereich von Kleinfischlingen kommend nahezu ungebremst in Richtung Freisbach.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert wurden. Die beiden Fahrer erlitten mehrere Schnittwunden und wurden durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. An der Unfallstelle kam es ca. 30 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Einbruch in Anhängervertrieb

Gommersheim (ots) – Im Zeitraum vom Freitag 24.12.2021, 17:30 Uhr bis Samstag 25.12.2021, 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Anhängervertriebs am Ortsrand von Gommersheim. Zunächst wurde an einer Werkstatthalle ein Fenster eingeschlagen, wodurch die Täter in das Gebäude gelangten. Hier wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Im Anschluss wurde ein Fenster zu den Büroräumen der Firma aufgehebelt, die sich im Erdgeschoss des Wohnhauses des Firmeninhabers befinden. Hier wurde der gesamte Bürobereich durchsucht und nach ersten Ermittlungen Bargeld entwendet. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.