Unfall auf Winter glatter Fahrbahn

Ein 25-jähriger Mann aus Fulda, befuhr am Samstag, dem 25.12.2021, gg. 09.00 Uhr, mit seinem PKW, einem VW Polo, in Fulda die Wiener Straße in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. In der Wiener Straße, in Höhe der Straße An der Steingrube, kam der 25-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Winter glatter Fahrbahn ab.

Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen ein Verkehrsschild und die dortige Schutzplanke, hinter der er anschließend zum Stehen kam. Der 25-jährige Unfallverursacher und sein Mitfahrer, ein 19-jähriger junger Mann, ebenfalls aus Fulda stammend, kamen glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

Der VW Polo war jedoch so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hünfeld/Roßbach (ots) – In den frühen Morgenstunden des Heilig Abend ereignete sich auf der Kreisstraße 147 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei kam ein 36-jähriger Skoda-Fahrer auf der Fahrt von Hünfeld nach Roßbach gegen 04.30 Uhr allein beteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke.

Das total beschädigte Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden, zudem wurde die Leitplanke beschädigt, Gesamtsachschaden ca. 6.000 Euro. Da beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Alkohol am Steuer

Fulda (ots) – An Heiligabend kam es früh morgens gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Petersberg. Der 31-jährige Fahrer eines Ford Focus aus Künzell befuhr die Dipperzer Straße stadtauswärts und kam in Höhe der Kreuzung Pacelliallee/Alte Ziegelei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte frontal mit dem Mast der dortigen Lichtzeichenanlage. Hierbei wurden sowohl der Fahrer, als auch der 35-jährige Beifahrer aus Petersberg verletzt.

Beide Insassen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und auch der Ampelmast wurde beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Da der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Niederaula – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, den 23.12.2021 gegen 12.20 Uhr befuhr ein Alsfelder mit seinem Pkw Opel Vivaro die Schlitzer Straße in Niederaula. Als ein vor ihm fahrender Pkw- Führer aus Wassertrüdingen in Höhe der Straße “An der Mulde” verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte er dies zu spät und fuhr auf.

Der Audi-Fahrer aus Wassertrüdingen wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.500 Euro.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, den 23.12.2021 gegen 15.50 Uhr befuhr ein 17jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Leichtkraftrad die Frankfurter Straße in Bad Hersfeld. In Höhe der Einmündung “Industriestraße” musste er verkehrsbedingt bremsen, hierbei geriet er ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn.

Bei dem Sturz zog er sich eine Verletzung am Knie zu, die im Klinikum Bad Hersfeld ambulant behandelt werden musste. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen