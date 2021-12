Alzey (ots) – Am Samstag 25.12.2021 gegen 02.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine verletzte Katze in Alzey. Das Tier lag auf der Fahrbahn der Nibelungenstraße kurz vor dem Kreisverkehr Aral-Tankstelle. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich die Katze in einem schlechten Zustand befand. Zudem war der rechte Hinterlauf offenbar verletzt.

Hinweise auf einen Eigentümer konnten nicht erlangt werden. Das Tier wurde zur medizinischen Versorgung zur Tierklinik Bretzenheim verbracht.