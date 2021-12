Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Hettenleidelheim (ots) – Am Freitag, 24.12.2021, kurz nach 01:00 Uhr kam es in der Obergasse in Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger kam mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte durch die aufnehmenden Beamten starker Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen werden. Ein anschließender Test ergab einen Wert über 2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ihm wurde nach kurzer medizinischer Erstversorgung auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.

Ellerstadt: Verkehrsunfallflucht in Ellerstadt

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum vom 15.12.2021 bis zum 23.12.2021 wurde ein in der Bahnstraße geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem Toyota, welcher am Straßenrand abgestellt war, konnte am Heck eine Eindellung und ein Streifschaden festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

