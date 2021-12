Polizeistreife beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Beamtenbeleidigung erwartet einen 73-jährigen Mann aus Trier. Der Mann zeigte am Donnerstag 23.12.2021 gegen 13 Uhr in der Bahnhofstraße, der Polizeistreife die im Fahrzeug sitzend an einer Lichtzeichenanlage standen, anlassunabhängig den ausgestreckten Mittelfinger.

Im Rahmen der anschließenden Identitätsfeststellung wiederholte er diese Beleidigung. Die Motivation des Mannes war nicht zu ermitteln.

Einbruch in Doppelhaushälfte

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen 23.12.2021 um 18:30 Uhr und 24.12.2021 um 00:00 Uhr in eine Doppelhaushälfte in Oggersheim ein. Im Anwesen durchwühlten die Täter mehrere Schubladen und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.

Aufgrund dieses Sachverhalts sucht die Polizei nach Zeugen, die im genannten Zeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Adam-Stegerwald-Straße machen können. Interessant sind insbesondere Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen rät die Polizei:

Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen. Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten. Dies sollten Sie auch tun, wenn die Täter oder Täterinnen keinen Erfolg hatten oder nichts gestohlen wurde! Räumen Sie nicht auf, lassen Sie alles so, wie Sie es vorgefunden haben und fassen Sie möglichst nichts an, bis die Polizei die Spuren sichern konnte. Spuren sind sehr wichtig, um die Einbrecher ermitteln zu können. Stellen Sie eine Liste der gestohlenen Gegenstände zusammen! Beschreiben Sie diese möglichst genau. Vielleicht haben Sie auch schon eine Wertgegenstandsliste, auf die Sie zurückgreifen können. Kaufbelege, Gerätenummern etc. sind für eine spätere Zuordnung hilfreich, falls die Gegenstände durch polizeiliche Ermittlungen wiedergefunden werden. Falls Schlüssel gestohlen wurden, lassen Sie die entsprechenden Schließzylinder vorsichtshalber ersetzen.

Sofern Sie von einem Einbruch betroffen sind, vermittelt Ihnen die Polizei gerne Kontakt zu Hilfeeinrichtungen und Beratungsstellen. Fragen Sie bei uns nach. Wenden Sie sich an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Als Nachbar kann Ihre Aufmerksamkeit weitere Einbrüche verhindern. Ratschläge, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können, finden Sie zudem in der Broschüre “Sicher wohnen – Einbruchschutz” und auf www.k-einbruch.de.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am frühen Morgen des 23.12.2021 in Edigheim Oppauer Straße/Bannwasserstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen übersah ein 92-jähriger PKW-Fahrer beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 26-jährige PKW-Fahrerin. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 12.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten führten zu leichten Beeinträchtigungen des morgendlichen Berufsverkehrs.