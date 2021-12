Erfolgreiche Suchmaßnahmen nach hilfloser Person

Limburgerhof (ots) – Zu einer intensiven Personensuche kam es in der Nacht vom 23.12.2021 auf den 24.12.2021 in einem Waldstück zwischen Limburgerhof und Schifferstadt, nachdem eine hilflose Person über den Notruf meldete, dass sie sich nach einem Sturz nicht mehr bewegen könne und lediglich mit einer kurzen Hose und Pullover bekleidet sei.

Über die integrierte Rettungsleitestelle konnte der Notruf lokalisiert und auf das o.g. Waldstück eingegrenzt werden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr konnte nach einer ca. einstündigen Absuche des Waldgebietes die stark unterkühlte Person durch die eingesetzten Beamten aufgefunden werden. Diese wurde an den Rettungsdienst übergeben und zwecks weiterer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am 23.12.2021 kam es zwischen 11:30-14:30 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Reha & Sport Factory, in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz abgestellter PKW wurde durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt und der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des entstandenen Schadenbildes dürfte es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder ein Fahrzeug mit Anhänger handeln. Hat jemand im o.g. Zeitraum einen Zusammenstoß wahrgenommen und kann Hinweise zum Verursacher geben?

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass eine Verkehrsunfallflucht im Sinne des § 142 StGB eine Straftat darstellt und bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe und den Führerscheinentzug nach sich ziehen kann.

Unfallbeteiligte müssen ihre Beteiligung und die Angabe ihrer Personalien zugunsten des anderen Unfallbeteiligten ermöglichen, oder eine angemessene Zeit am Unfallort warten. Andernfalls müssen sie die Unfalldaten unverzüglich, z.B. einer Polizeidienststelle mitteilen.

Fußgängerin von Auto erfasst – schwer verletzt

Limburgerhof (ots) – Am 23.12.2021 gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Schifferstadter Straße, als eine 84-jährige Fußgängerin von rechts auf die Fahrbahn lief. Trotz Vollbremsung wurde die Fußgängerin leicht vom Pkw erfasst.

Durch den Anstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden, wodurch sie sich eine Beinfraktur zuzog. Durch den Rettungsdienst wurde die Dame in ein Krankenhaus verbracht.