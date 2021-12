Zwei PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Unter dem Einfluss von Drogen standen gestern zwei PKW-Fahrer im Alter von 25 und 21 Jahren. Während der 25-Jährige aus Reckershausen gegen 16:00 Uhr aufgrund lauter Fahrgeräusche am Domplatz auffiel, geriet der 21-Jährige aus Speyer um 19:30 Uhr in der Bahnhofstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle.

Da die Polizeistreife neben den lauten Fahrgeräuschen einen nicht zugelassenen Endtopf an der Auspuffanlage des Honda Civic feststellte, führte sie an dem PKW des 25-Jährigen eine Lautstärkemessung durch. Diese ergab einen Wert von knapp 90 Dezibel, erlaubt waren jedoch nur 71 Dezibel. Die Überschreitung der Lautstärke führte letztendlich zur Erlöschung der Betriebserlaubnis. Da bei dem 25-Jährigen zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Eine Blutprobe war auch das Ergebnis einer Verkehrskontrolle eines 21-Jährigen. Nachdem auch dieser Anzeichen hinsichtlich des Konsums von Drogen zeigte, führte die Polizeistreife einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf THC. Da der Mann aus Speyer zudem Marihuana bei sich hatte, erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – In der Nacht zum Freitag wurde die Polizeistreife auf einen PKW aufmerksam, welcher in Schlangenlinien entlang der B9 in Richtung Germersheim fuhr. Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 3,19 Promille. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruchsversuch in Arztpraxis

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr bis Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Arztpraxis in der Kurt-Schumacher-Straße. Durch unbekannte Täter wurde versucht, die Balkontür zum Sprechzimmer aufzuhebeln.

Mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter der 06232-1370 entgegen.