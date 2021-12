Fahrzeug mehrfach überschlagen (siehe Foto)

L545/Oberotterbach (ots) – Am Mittwoch 22.12.21 gegen 19:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Peugeot 206, in der Gemarkung Oberotterbach, die L 545 von Steinfeld kommend in Richtung Bad Bergzabern. Nach dem Auslauf einer Rechtskurve kam der 25-jährige Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb abseits der Straße auf der Seite liegen. Der leichtverletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht Das total beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Hausfassade beschädigt – Verursacher gesucht

Bad Bergzabern (ots) – An der Straßenecke Kettengasse/Königstraße streifte zwischen 20.12.21 und 22.12.21, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hausfassade und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro an. Der Schaden dürfte durch einen Lkw beim Abbiegen verursacht worden sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Lkw machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Nach Unfall geflüchtet

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am 23.12.21, zwischen 13:20 und 13:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz am Lidl geparkter schwarzer PKW der Marke Mercedes beim Ein-/Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hierbei wurde die Fahrerseite eingedrückt/verschürft. Der Schaden dürfte bei mindestens 1.000 EUR liegen.

Ein erster Tatverdacht richtet sich gg. den Fahrer einer Mercedes E-Klasse mit SÜW-Kennzeichen, welcher zur Tatzeit links neben dem danach beschädigten PKW einparken wollte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefon Nummer 06343-93340 zu melden.