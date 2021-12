Mann fährt betrunken Auto und hat 5-jähriges Kind dabei

Kirn (ots) – Am Donnerstagabend 23.12.2021 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Opel-Corsa Fahrer mit einem 5-Jährigen an Bord, die Binger Landstraße stadteinwärts. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr er plötzlich mittig auf der Fahrbahn, so dass es in Höhe der Niederbergbrücke zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Kombi eines 18-Jährigen kam. Der 5-jährige Mitinsasse des Opel Corsa musste sich nach dem Unfallgeschehen kurzzeitig übergeben.

Letztendlich blieben alle Teilnehmenden unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils hoher Schaden. Durch eine zufällig aus Richtung Hochstetten kurze Zeit später am Unfallort ankommende Polizeistreife wurde festgestellt, dass der 40-jährige Corsa-Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde einbehalten. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Ausweichmanöver endet an Grundstücksmauer

Oberhausen bei Kirn (ots) – Am Freitag 24.12.2021 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 82-Jähriger PKW Fahrer die K5 in Oberhausen Richtung Hennweiler. Auf Höhe der Hausnummer 5 musste er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, prallte hierbei rechts gegen eine Laterne und kam anschließend an der Eingangstreppe zum Stehen.

Der PKW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entgegenkommende Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Kirn bittet Zeugen um Hinweise unter 06752-1560.