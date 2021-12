Online Casinos werden von der Regierung in Deutschland stark überwacht.

Bislang war es so, dass jedes Bundesland selbst entscheiden konnte, was genau erlaubt ist und was nicht. Aber im Jahre 2021 hat das Glücksspiel eine Reihe von Veränderungen erfahren und ist für die Nutzer von Online-Glücksspielseiten mit deutscher Lizenz weniger attraktiv geworden.

Die Sicherheit spielt für jeden Nutzer von Online-Glücksspielseiten in Deutschland eine wichtige Rolle. Dafür sorgen auch die Betreiber selbst, die ihre Dienste anbieten. Wie Sie wissen, sind Online Casinos in europäischen Ländern oft eingeschränkt oder stark gesetzlich reguliert. Zu den wichtigsten Neuerungen in Online Casinos mit deutscher Lizenz gehören: Begrenzung der Wetteinsätze, Verbot von Live-Casino-Spielen und Jackpot-Spielen, künstliche Wartezeiten, Einrichtung einer zentralen Sperrdatei und eines Melderegisters und die Anbindung an das Spielsperrsystem OASIS, dass bei Verstößen gegen Einzahlungslimits Konten temporär sperrt. Aus diesem Grund bevorzugen immer mehr Spieler aus Europa Online Casinos ohne Limit.

Die 5-Sekunden-Regel ist ein Teil des Glücksspielstaatsvertrags 2021 und mit Sicherheit der unangenehmste Einschnitt für alle Online Casinos. Die Regel wurde eingeführt, um die Zeitdauer zwischen einzelnen Spins bewusst zu verlängern. Die Regel an den Spielautomaten greift nach jedem Spin ein, unabhängig vom Spielbetrag. Wenn aber Ihre Walzen-Umdrehung keinen Profit gebracht hat, so müssen Sie 5 Sekunden bis zum nächsten Spin warten. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob Sie im Vorfeld hohe Gewinne oder Verluste erspielt haben. Auch wenn Sie 1 Mio. Euro verdienen, wird Ihr Spiel nach einem verlorenen Spin gestoppt. Eine Wartezeit zwischen Spins bedeutet vor allem bei längeren Spielsitzungen sehr viel verlorene Zeit, so dass viele Spieler beste Casinos ohne 5 Sekunden Regel aussuchen, in denen sie das Spiel ohne Einschränkungen genießen können. Zum Glück gibt es zwar noch genügend Online Casinos, in denen diese Regel nicht angewendet wird.

Für die Nutzer aus Deutschland muss vor allem angemerkt werden, dass das Spielen in Online Casinos mit deutscher Lizenz nicht mehr so frei ist wie gewohnt und Einschränkungen unterliegt. In ausländischen Online Casinos spielt man jedoch genauso sicher, wie in denen mit deutscher Lizenz, sie sind auch legal. Außerdem kann man die Pause nach jedem Dreh umgehen, was natürlich von Vorteil für

High-Roller ist.

Die 5-Sekunden-Regel bedeutet im Grunde genommen das Aus für schnelles Spielen bzw. Autoplay. Die Nutzer, die in Online Casinos an den Spielautomaten höhere Einsätze tätigen und Freispiele beim Spielen nutzen, werden definitiv diese 5 Sekunden Verzögerung und die damit verbundenen Limits merken. In ausländischen Online Casinos ohne 5-Sekunden-Regel kommt es aber zu keinerlei zeitlichen Verzögerungen während der Spins, d.h. die Spieler können sowohl Autoplay- als auch Turbo-Funktion weiterhin genießen.

Aber natürlich hat jede Regel auch Ausnahmen. Ausgeschalten wird die Regel zudem, wenn ihr es geschafft habt, die Freispiele der Spielautomaten zu erreichen. Außerdem, wenn Sie sich in den Bonus-Runden befinden, dann brauchen Sie keine Unterbrechungen mehr in Kauf zu nehmen.

Glücksspiel erfordert eine spezifische Verhaltensstrategie und eine strenge innere Disziplin und Selbstkontrolle, deswegen ist die 5-Sekunden-Regel Fluch und Segen sowohl für Spieler als auch für Casinos. Die 5-Sekunden-Regel könnte Spielern, die nicht wissen, wie sie rechtzeitig aus dem Spiel aussteigen können, helfen, nicht ihr ganzes Geld zu verlieren. Wer ohnedies vernünftig spielt und sich daher nicht begrenzen lassen will, findet im Internet viele Online-Casinos mit Slots ohne 5-Sekunden-Regel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wer sich dazu entscheidet, in einem Online Casino ohne Limit zu spielen, kann von einigen Vorteilen profitieren. Man kann eigenständig entscheiden, welche Geldsummen man einsetzen möchte und welche Verluste man theoretisch verkraften könnte. Auch über die im Online Casino verbrachte Zeit entscheidet man selbst. Außerdem zeichnen sich die meisten Online Casinos ohne Limit durch ein besonders umfangreiches Spielangebot, Boni und VIP-Programme für Stammkunden aus.