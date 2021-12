Verkehrsunfall mit anschließender Flucht eines Fahrradfahrers

Frankenthal (ots) – Das 13-jährige Kind befand sich am 20.12.2021, gegen 07:45 Uhr, in der Straße Am Strandbad. Eine bislang unbekannte Person fuhr auf einem Fahrrad mit erhöhter Geschwindigkeit von hinten an das Kind heran und kollidierte mit diesem. Hierdurch fiel das Kind zu Boden und verletzte sich an der linken Hand.

Die Person auf dem Fahrrad entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenthal (ots) – Am 22.12.2021, gegen 10:45 Uhr, missachtete eine 50-jährige Autofahrerin die für sie rotzeigende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/ Nordring und kollidierte mit dem sie kreuzenden Fahrzeug einer 42-Jährigen.

Infolge des Unfalls lösten bei beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Die 42-jährige Geschädigte wurde zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich durch die Feuerwehr Frankenthal gesperrt.

Verkehrsunfall mit unklaren Hergang

Frankenthal (ots) – Am 22.12.2021, gegen 10:40 Uhr, fuhr der 53-jährige Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW aus der Sterngasse rückwärts in die Welschgasse ein. Aufgrund des Zurufs einer Zeugin hielt er an und stellte neben seinem Fahrzeug auf der Straße liegend die 81-jährige Geschädigte fest. Die Geschädigte gab an, dass sie sich zuvor auf dem Gehweg befunden habe und auf einmal durch einen Stoß am Rücken zu Boden fiel. Woher dieser Stoß gekommen sei, könne sie nicht angeben.

Die Zeugin gab an, dass sie vermute, dass die Geschädigte ohne Einfluss des PKWs selbstständig auf der Straße gestürzt sei. Nach den Angaben des Verkehrsteilnehmers hat dieser keine Kollision seines Fahrzeugs mit der Geschädigten bemerkt. Am PKW konnte keine Beschädigung festgestellt werden.

Die 81-Jährige erlitt durch den Vorfall einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Am 22.12.2021, gegen 06:45 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Steinstraße auf Höhe der Hausnummer 5A. Während sie sich noch an ihrem Fahrzeug befand, passierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel ihres Fahrzeugs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Geschädigte konnte angeben, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen schwarzen Audi A3 mit der Gemeindekennung des Rhein-Pfalz-Kreises auf dem Kennzeichen gehandelt hat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Ehrenamtliche Helfer beleidigt – Schmerzensgeld geht an guten Zweck

Frankenthal (ots) – Im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Feuerwehr Frankenthal wurden 2 Kräfte am 13.05.2021 im Rahmen eines Einsatzes von einer Autofahrerin in Frankenthal übelst beleidigt. Die beiden Einsatzkräfte waren an diesem Tag mit der Drehleiter zu einem Brandmeldealarm in einem Alten- & Pflegeheim in der Mörscher Straße mit Blaulicht und Martinshorn (Sonder- & Wegrechte) unterwegs, als Ihnen vor der Einsatzstelle die Weiterfahrt zu der Feuerwehrzufahrt durch einen PKW versperrt wurde.

Eine Autofahrerin hatte dort ihr Fahrzeug abgestellt um eine älteren Dame aussteigen zu lassen. Nach freundlichem Hinweis doch bitte Beiseite zu fahren, da es sich um eine Feuerwehrzufahrt handele und die Feuerwehr gerade im Einsatz sei, folgten zunächst Beleidigungen gegen den Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs und anschließend auch gegen die ausgestiegene Beifahrerin.

Christina Deheck und Thomas Bader erstatteten damals Strafanzeige. Das Verfahren wurde nach Abschluss der Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Frankenthal gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Im außergerichtlichen Zivilverfahren wurde durch die Verursacherin noch ein kleines Schmerzensgeld bezahlt, welches die beiden nun zum größten Teil (150,- Euro) an den Förderverein Kindernotarztwagen e.V. von Dr. Böhn gespendet haben.

Gerne hätten Frau Deheck und Herr Bader den kompletten Schmerzensgeldbetrag gespendet, doch leider weigerte sich die Beanzeigte bisher weitere Zahlungen zu leisten, insbesondere die angefallenen Anwaltskosten für das außergerichtliche Verfahren zu begleichen, so dass zunächst die beiden Geschädigten diese Kosten selbst tragen müssen.

Wir haben uns von Anfang an dafür entscheiden, sollte es im Zivilverfahren zu einer Schmerzensgeldzahlung kommen, dass wir dieses an einen guten Zweck spenden möchten, so Christina Deheck und Thomas Bader.

Da das Geld in der Blaulichtfamilie bleiben soll, habe sich die beiden für das Kindernotarztprojekt entschieden. Dr. Ingo Böhn fährt neben der Tätigkeit in seiner Kinderarztpraxis in Schifferstadt an 365 Tagen im Jahr ehrenamtlich Einsätze als Kindernotarzt in der Region, in diesem Jahr bereits mehr als 500. Gerade Einsätze mit Kindern wie wir sie auch schon oft in Frankenthal hatten, lassen selbst erfahrene Rettungskräfte nicht kalt. Schnelle und professionelle Hilfe kann gerade bei Kindern über Leben und Tod entscheiden.