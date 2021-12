Weinheim: Feuerwehr sammelt 2021/2022 keine Christbäume ein

Weinheim – Weihnachten steht vor der Tür und in den Wohnzimmern stehen schon die Weihnachtsbäume. Aber auch dieses Fest geht vorbei und so wird der ausgediente Nadelbaum meist 6. Januar wieder abgeschmückt. Bisher haben sich in allen Weinheimer Ortsteilen die Jugendfeuerwehrabteilungen um die Entsorgung gekümmert und sich über eine Spende für den Abholservice freuen dürfen.

Aber leider muss die Feuerwehr aufgrund der Corona-Pandemie Ihre Sammelaktion wie schon im vergangenen Jahr absagen. Darauf hat jetzt Ralf Mittelbach von der Weinheimer Feuerwehr hingewiesen.

Er betont, dass auf Grundlage unterschiedlicher Vorgaben und Empfehlungen auch in Weinheim für die Feuerwehr besondere Corona-Schutzmaßnahmen getroffen worden.