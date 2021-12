Zusammenstoß verursacht erheblichen Sachschaden

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen verursachte am frühen Mittwochmorgen auf der L 541 bei Heddesheim Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Ein 37-jähriger Mann war mit seinem BMW auf der K 4236 (Ringstraße) in Richtung L 541 (Großsachsener Straße) unterwegs.

An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer 57-jährigen VW-Fahrerin, die in Richtung Großsachsen fuhr, und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, blieben aber fahrbereit. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch, kurz nach 16:30 Uhr verließen die Bewohner eines Anwesens in der Schützenhausstraße ihr Haus und kamen gegen 18 Uhr nach Hause zurück. Sie hielten sich zunächst nur im Erdgeschoss des Hauses auf und stellten erst gegen 22 Uhr fest, dass unbekannte Täter im Zeitraum bis 18 Uhr, möglicherweise durch die kurzfristig offenstehende Haustür, in das Gebäude gelangten.

In Abwesenheit der Bewohner durchwühlten die Täter im ersten und zweiten Geschoss Behältnisse und Schränke. Dabei fanden sie eine größere Anzahl von Schmuckstücken, die sie entwendeten. Sachschaden entstand dabei nicht, über den Wert des Stehlgutes können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223. 9254-0, in Verbindung zu setzen.

Brand einer Scheune – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Hockenheim (ots) – Mehrere Zeugen meldeten um 15:40 Uhr den Brand einer Scheune sowie eine aufsteigende Rauchsäule in der Rathausstraße. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Personen wurden keine verletzt. Auch angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich mehrere zehntausend Euro. Weshalb in der unbewohnten Scheune das Feuer ausbrach, ermittelt nun das Polizeirevier Hockenheim. Während der Einsatzmaßnahmen war der betroffene Straßenzug gesperrt.

Wohnungsbrand in Schwetzingen

Folgemeldung – (ots) – Die Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr sind gegen 13:20 uhr beendet. Die Straßensperrung wurde aufgehoben. Insgesamt waren 18 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen eingesetzt, die den Brand in einer Erdgeschosswohnung schnell unter Kontrollen brachten und das Feuer löschten. Personen in der Wohnung oder Hausbewohner wurden nicht verletzt.

Erste Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen deuten auf fahrlässige Brandstiftung, vermutlich durch unachtsame Entsorgung eines Gegenstands in einem Mülleimer. Es entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro.

Erstmeldung – (ots) – Kurz vor 11 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung, ausgehend von einer Wohnung im Tilsiter Weg, alarmiert. Derzeit ist der Einsatzort abgesperrt. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten aufgenommen.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – erheblicher Sachschaden entstanden

Weinheim/BAB 5 (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der A 5 bei Hemsbach. Eine 31-jährige Frau war kurz vor 15 Uhr mit ihrem Mercedes-Sprinter auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hemsbach musste eine voranfahrende 34-jährige Frau ihren VW verkehrsbedingt stark abbremsen.

Dies realisierte die 31-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Sprinter auf den VW auf. In der weiteren Folge fuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer dem Sprinter auf. Alle drei Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochmittag ein unbekannter Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz in Sandhausen. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße streifte der Unbekannte einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes A-Klasse und beschädigte diesen an der linken Seite der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr er einfach davon. Die Höhe des Sachschadens lässt derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter – Person und erheblichem Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der B 6 bei Lützelsachsen. Eine 34-jährige Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bergstraße (B 3) in Richtung Weinheim unterwegs. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet sie in Höhe der Etzwiesenstraße in den Gegenverkehr und stieß mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen.

Dabei zog sich die Fahrerin des Peugeot leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeikräfte an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von der Fahrbahn abgekommen und Straßenschild beschädigt

Viernheim/BAB 659 (ots) – Beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend am Autobahnkreuz Viernheim. Ein 57-jähriger Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Audi A8 auf der A 659 von Weinheim in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz Viernheim wollte er auf die A 6 in Richtung Heilbronn wechseln und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen ein.

Hier verlor er in der Überleitung, nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß dabei gegen die Leitplanken und in der weiteren Folge gegen eine Wegweisungstafel neben der Fahrbahn und kam schließlich im Straßenbegleitgrün zum Stehen.

Der 57-jährige Fahrer des Audi wurde an der Unfallstelle durch Rettungskräfte untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass er keine Verletzungen davongetragen hatte.

Am Audi des 57-Jährigen war Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Die Wegweisungstafel wurde so stark beschädigt, dass sie auf die Fahrbahn zu fallen drohte. Vorsorglich wurde die Überleitungsfahrbahn während der Unfallaufnahme und bis zur Absicherung durch die Autobahnmeisterei bis ca. 23 Uhr gesperrt.

Hochwertiges Auto vor Haustür gestohlen – Präventionshinweise im Zusammenhang mit Autodiebstählen

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die meisten neuwertigen Fahrzeuge sind mittlerweile mit einem sogenannten “Keyless-Go” bzw. einem “Keyless-Entry” System ausgestattet. Ein System mit dem Autobesitzer ihr Fahrzeug ganz einfach und bequem öffnen und starten können, ohne dass sie dafür den Schlüssel in die Hand nehmen müssen. Diese Systeme bergen aber auch Sicherheitslücken.

Der Diebstahl mit “Keyless-Go” bzw. “Keyless-Entry” Fahrzeugen, ist ein Phänomen, das bereits seit geraumer Zeit bekannt ist und bundesweit immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerät. Die Täter, die es häufig auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen haben, suchen nicht selten gezielt nach Autos, die unmittelbar vor den Wohnhäusern geparkt und in der Nähe zum Hauseingang abgestellt sind. So auch vergangene Nacht.

Dieses Mal traf es einen 46-Jährigen aus Ladenburg. Er hatte seinen schwarzen Jeep im Wert von rund 35.000 Euro am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Eponastraße geparkt und die Fahrzeugschlüssel im Hausflur abgelegt. Vermutlich mit einem mitgeführten Funkstreckenverlängerer verstärkten die Autodiebe dann das Signal des Fahrzeugschlüssels, wodurch es den Tätern in einem Bruchteil von Sekunden gelang, das Fahrzeug zu öffnen und in der Folge zu starten. Erst am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr bemerkte der 46-Jährigen den Diebstahl. Er verständigte sofort die Polizei.

Alleine dieses Jahr wurden in der Metropolregion bereits drei Fahrzeuge des gleichen Typs entwendet. Zuletzt berichteten wir Ende September über einen gleichgelagerten Fall im Bereich Heddesheim. Auch dort hatten die Täter es auf einen Jeep, Grand Cherokee abgesehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sowie den schwarzen Jeep, Grand Cherokee und/oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Bitte beachten Sie auch folgende Präventionshinweise:

-Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder Wohnungstüre ab.

-Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

-Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

-Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

-Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de sowie bei den regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

Unfall nach Einfahrt in den fließenden Verkehr – Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Mercedes von einem Grundstück in die Hauptstraße ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem bereits auf der Hauptstraße befindlichen Volvo. Weder der Mercedes Fahrer, noch der 46-jährige Volvo-Fahrer erlitten Verletzungen.

Der Sachschaden liegt bei 18.000 Euro. Der Unfallhergang wird nun weiter ermittelt. Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten voneinander abweichen, werden Zeugen gesucht, welche den Unfall auf der Hauptstraße im Abschnitt zwischen der Rheinhäuser Straße und der Hockenheimer Straße beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06205/2860-0.

PKW und Anhänger beschädigt – Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch zwischen 14 und 23 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Siemensstraße auf einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen 10 Meter entfernt abgestellten Anhänger geschoben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher flüchtete unmittelbar nach dem Unfall. Zeugen, welche Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0 telefonisch zu kontaktieren.

Zigarette löst Brand aus

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine noch glühende Zigarette in einem Mülleimer löste am Mittwochnachmittag im Hofäcker den Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte die wohl noch glühende Kippe in seinem Zimmer entsorgt, wodurch das Feuer ausbrach.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brühl und Ketsch löschten den Brand schnell. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro im Zimmer des Verursachers, verletzt wurde keiner der Bewohner.