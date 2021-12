Brand auf Schulgelände – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend kam es in der Mecklenburger Straße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Eine Zeugin wurde gegen 19:45 Uhr auf einen in Brand stehenden Container auf dem Gelände einer Schule aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Das schnell gelöschte Feuer verursachte einen Schaden von 200 Euro. Personen oder nahe stehende Gebäude waren nicht gefährdet.

Kurz bevor der Container in Flammen aufging, soll es einen lauten Knall am Ort Geschehens gegeben haben. Ob möglicherweise Brandstiftung der Auslöser des Brandes war, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr bog ein 79-jähriger Honda-Fahrer von der Düsseldorfer Straße nach links in die Rhenaniastraße ab. Dabei übersah der Mann eine in Richtung Rheinau fahrende 53-jährige Opel-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Die Opel-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn zur Reinigung durch eine Fachfirma für 2 Stunden gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Peugeot weist frische Unfallschäden auf

Mannheim (ots) – Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht dringend nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten. Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem weißen Peugeot mit MA-Kennzeichen, von der Gärtnerstraße aus, auf dem Weg in die Universitätsklinik Mannheim.

Vermutlich auf dem Weg dorthin verursachte der Mann, der sich in einer medizinischen Notlage befand, ein oder mehrere Unfälle. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Ein Familienmitglied stellte die frischen Beschädigungen am PKW des 69-Jährigen fest und informierte sofort die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sowie mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 33010 zu wenden.