Bachlauf verunreinigt – Zeugen gesucht!

Rodenbach (ots) – Wegen einer Gewässer-Verunreinigung ist die Polizei am Donnerstagvormittag nach Rodenbach gerufen worden. Ein Spaziergänger hatte in der Bahnhofstraße im Bachlauf des Rodenbachs einen “Film” auf dem Wasser festgestellt, den er für einen Ölschleier hielt.

Feuerwehr, Untere Wasserbehörde und Polizei kamen vor Ort, um die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Zwar konnte der “Film” auf dem Wasser bestätigt werden, doch ein Schnelltest ergab, dass es sich nicht um Öl handelte.

Welcher Stoff genau hier ins Wasser gelangt ist, steht aktuell noch nicht fest. Eine Vermutung geht in Richtung “Scheibenreiniger” oder etwas ähnliches. Die Feuerwehr richtete vorsorglich eine Sperre im Bachlauf ein und entnahm Wasserproben; diese wurden der Kreisverwaltung für weitere Untersuchungen übergeben.

Auf der Suche nach der möglichen “Quelle” der Gewässerverunreinigung fanden die Einsatzkräfte in der Bahnhofstraße in Höhe des Hauses Nummer 27 eine Verschmutzung auf und neben einem Kanaldeckel. Die Feuerwehr reinigte die Straße sowie den Kanaldeckel und spülte den Kanalbereich.

Das Fachkommissariat für Umweltdelikte hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Bahnhofstraße insbesondere in Höhe des Hauses Nummer 27 etwas beobachtet, das zu der Verunreinigung des Bachlaufs geführt haben könnte? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Seniorin beinahe von Zug erfasst

Lampertsmühle-Otterbach (ots) – Einen umsichtigen Schutzengel hatte eine 80-jährige Frau, die am 22. Dezember 2021 um ca. 15:45 Uhr die Gleise in Lampertsmühle-Otterbach an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquert hatte. Die Dame war mit ihrem Hund spazieren als sie von seitens der Hauptstraße die Gleise in Richtung des gegenüberliegenden Fahrradwegs überschritt. Der Zugführer sah die Frau, hupte und leitete umgehend die Schnellbremsung ein.

Der Beinahe-Zusammenstoß schockierte den Zugführer derart, dass dieser vor Ort abgelöst werden musste. Die Befragung der Dame durch Beamte des Bundespolizeireviers Kaiserslautern ergab, dass diese den herannahenden Zug erst wahrgenommen hatte, als sie sich bereits im Gleisbereich befand. Mehrfach drückte sie ihr Bedauern über den Vorfall aus.

Aufgrund der Schnellbremsung erwartet die Seniorin nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Viel wichtiger ist aber, dass ihr nichts passiert ist.

Züge, eine unterschätzte Gefahr

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei Kaiserslautern nochmals darauf hin, dass ein unbefugtes Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Regionalbahnen können Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h erreichen und haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kaminbrand geht glimpflich aus

Olsbrücken (ots) – Am Mittwochabend ist es in der Hauptraße zu einem Kaminbrand gekommen. Flammen schlugen aus dem Schornstein eines Wohnhauses. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Glücklicherweise beschränkte sich der Brand auf den Kamin, die Flammen waren nicht auf das Wohnhaus übergegriffen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich beim Befeuern Glanzruß im Schornstein entzündete. Von der Feuerwehr wurde der Schlot gereinigt. Für die Dauer des Einsatzes war die Hauptstraße gesperrt. |erf

Kaiserslautern

Wer schlägt, muss gehen!

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, am Mittwochabend im Streit seine Partnerin am Hals gepackt und zu Boden geworfen zu haben. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und klagte über Schmerzen. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Unterdessen wurde der 26-Jährige der Wohnung verwiesen und erhielt eine Gewaltschutzverfügung. Demnach muss er der Wohnung für die nächsten zehn Tage fern bleiben. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Wenn auch Sie von Gewalt betroffen sind, oder Sie mitbekommen, dass es in Ihrem Umfeld oder Ihrer Nachbarschaft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu verständigen! Unsere Dienststellen sind auch an den bevorstehenden Feiertagen rund um die Uhr besetzt. Im Notfall immer die 110 wählen!

Hilfe und Beratung bietet auch das Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen” (und Männer) unter der Nummer 08000 116 016. Weitere Informationen unter www.hilfetelefon.de |cri

Unkooperativ und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Weil sie sich unkooperativ und aggressiv verhielt, ist eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend im Polizeigewahrsam gelandet. Nachbarinnen verständigten gegen 22 Uhr die Polizei, weil die 28-Jährige ausgerastet wäre und auch eine Tür beschädigt habe.

Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich die Frau vom ersten Moment an unkooperativ und aggressiv und weigerte sich, sich auszuweisen. Da ihr Verhalten permanent an der Schwelle zu einer Widerstandshandlung war und mit der Begehung von weiteren Straftaten gerechnet werden musste, wurde die Frau mit zur Dienststelle genommen. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss und machte den Eindruck, auch andere Rauschmittel konsumiert zu haben. Einen Test lehnte sie ab.

Weil die 28-Jährige plötzlich über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst verständigt, der sie ins nächste Krankenhaus brachte. Bei den Untersuchungen wurde jedoch lediglich ein harmloser Infekt festgestellt – und auch ihr Alkoholpegel: 1,33 Promille. Anschließend wurde die Frau wieder entlassen.

Da sie sich zu diesem Zeitpunkt friedlich verhielt, wurde sie auch von polizeilicher Seite nach einem eingehenden Gespräch auf freien Fuß gesetzt. Um eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung kommt die 28-Jährige allerdings nicht herum. |cri

Merkwürdige Verabredung

Kaiserslautern (ots) – Weil sie sich Sorgen machte, hat eine Bäckerei-Verkäuferin am frühen Mittwochmorgen die Polizei verständigt. Sie wunderte sich über zwei Jugendliche, die sich um 6.30 Uhr im Verkaufsraum des Ladens herumdrückten, einen alkoholisierten Eindruck machten, aber nichts kaufen wollten. Nachdem sie die beiden deshalb nach draußen schickte, konnte die Frau beobachten, wie die beiden jungen Männer frierend in der Kälte standen.

Eine Streife kam vor Ort und sprach die beiden an. Wie sich herausstellte, waren der 17- und der 18-Jährige tatsächlich alkoholisiert. Sie gaben an, in der Schule eine “Challenge” gestartet und mit Klassenkameraden verabredet zu haben, dass sie betrunken zum Unterricht kommen. Sie hätten sich auf dem Weg zur Schule lediglich in der Bäckerei aufwärmen wollen.

Mit Blick auf die Uhr und das Thermometer machten sich die beiden dann aber doch nochmal auf den Heimweg, um die Restzeit bis zum Schulbeginn im Warmen zu verbringen. Ob sie pünktlich zum Unterricht auftauchten, ist nicht bekannt… |cri

Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife ist am Mittwoch in der Donnersbergstraße ein Auto aufgefallen. Den Fahrer kannten die Beamten bereits: Er hat keinen Führerschein. Schnell wendeten die Polizisten ihren Wagen und nahmen die Verfolgung auf. Das erkannte der 40-Jährige und beschleunigte. Er bog mehrmals ab, offensichtlich um die Beamten abzuschütteln. In der Distelstraße hielt er an und flüchtete zu Fuß weiter. Er kam nicht weit.

Die Einsatzkräfte holten den Mann ein. Wie sich herausstellte, hat er nicht nur keinen Führerschein, sondern stand auch mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Der 40-Jährige räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Die Analyse einer Blutprobe soll Aufschluss darüber geben. Den Autoschlüssel stellten die Beamten sicher. Auf den 40-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss mit einem Verfahren rechnen. Ihr wird vorgeworfen, dass sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis zuließ. |erf

BWM in Karl-Pfaff-Siedlung gerammt

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei nachträglich aus der Karl-Pfaff-Siedlung gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, etwas beobachtet haben. Beschädigt wurde ein weißer BMW, der in Höhe des Hauses Nummer 56 ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand stand.

Am Sonntagnachmittag entdeckte der Fahrzeughalter die “Bescherung”: Die gesamte Fahrerseite des Pkw war beschädigt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den Verursacher. Sein Fahrzeug dürfte aber ebenfalls einen Schaden davongetragen haben – vermutlich auf der Beifahrerseite.

Die Polizei fragt deshalb: Wem ist in Kaiserslautern in der Wohnsiedlung im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen? Oder wer hat seitdem ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden auf der (Beifahrer-)Seite gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Einbruch in Sanitärfachgeschäft

Kaiserslautern (ots) – In der Ludwigstraße sind Diebe in ein Sanitärfachgeschäft eingebrochen. Sie machten sich in sämtlichen Räumen zu schaffen und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Donnerstag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Täter kehrt an den Tatort zurück…

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol hatte ein Mann “intus”, mit dem es die Polizei in der Nacht zu Donnerstag zu tun hatte. Der 36-Jährige war zunächst am späten Mittwochabend 22.12.2021 an einer Tankstelle in der Pariser Straße aufgefallen, wo er nach dem Konsum von Alkohol “ausgetickt” war und zwei Menschen verbal bedroht hatte. Noch bevor die verständigte Polizeistreife vor Ort ankam, tauchte die Freundin des Mannes auf, packte ihn ins Auto und nahm ihn mit.

Allerdings kehrte der Mann knapp drei Stunden später zur Tankstelle zurück. Den Polizeibeamten tischte er eine sehr widersprüchliche und wenig glaubhafte Geschichte von gespendetem Geld auf, um das er sich betrogen fühlte. Ein Atemtest bescheinigte dem 36-Jährigen einen Alkoholpegel von 2,19 Promille. Dem Mann wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Weitere Ermittlungen wegen der Bedrohung folgen. |cri

Von Einbrecher überrascht

Kaiserslautern (ots) – Eine 51-Jährige ist am Mittwoch 21.12.21 in ihrer Wohnung einem Einbrecher begegnet. Die Frau kam am Abend nach Hause und wunderte sich über die offene Balkontür. Als sie die Tür schließen wollte, stand plötzlich ein Unbekannter vor ihr. Er forderte Geld. Die 51-Jährige, völlig geschockte Frau, flüchtete aus ihrer Wohnung und brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit.

Der Täter gab Fersengeld und entkam über den Balkon. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Wie sich herausstellte erbeutete der Dieb eine silberfarbene Handtasche, einen roten Geldbeutel, drei Mobiltelefone und Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist am Mittwoch gegen 20 Uhr, ein etwa 28 Jahre alter Mann in der Pariser Straße aufgefallen? Er hat eine ungepflegte Erscheinung und ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Der Mann war unter anderem mit einer schwarzen Jacke und dunklen Wintermütze bekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf