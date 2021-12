Brand im Dachgeschoss (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Donnerstag 23.12.2021 gegen 16:30 Uhr kommt es zu einem Brand im Obergeschoss, in der Obere Hauptstraße, eines zur Zeit leerstehenden Einfamilienhauses. Zunächst wurde eine randalierende männliche Person vor dem Anwesen gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintrifft, steht das Dachgeschoss des Wohnhauses bereits in Vollbrand.

Durch starke Kräfte der Berufsfeuerwehr Worms kann der Brand gelöscht werden. Anhand von Zeugenaussagen ergibt sich der Verdacht der schweren Brandstiftung, weshalb durch die Kriminalinspektion Worms ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

An dem Gebäude entsteht ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen werden nicht verletzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gegen Ampel gefahren

Worms (ots) – Donnerstagmorgen 23.12.2021 ist eine junge Autofahrerin beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Die 18-Jährige befuhr gegen 9:00 Uhr mit ihrem Wagen die Wallstraße und wollte nach links in den Berliner Ring abbiegen.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte sie in der Linkskurve mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte auf dem Gehweg frontal mit dem Mast der Lichtzeichenanlage.

Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Die Ampel wurde beschädigt und der PKW mit Totalschaden abgeschleppt.

Auffahrunfall mit Sommerreifen bei Reifglätte

Worms (ots) – Mittwochmorgen 22.12.2021 kam es auf der L437 zwischen Eich und Gimbsheim bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer war kurz vor 6:00 Uhr in Richtung Gimbsheim unterwegs, als er ein vor ihm fahrendes Streufahrzeug überholen wollte. Den Überholvorgang musste er verkehrsbedingt abbrechen und ordnete sich wieder hinter dem Streuwagen ein.

Der 30-Jährige im nachfolgenden PKW erkannte die Situation und versuchte abzubremsen. Bei Reifglätte und ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse rutsche er auf den vorausfahrenden PKW und verursachte Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf nicht mit Sommerreifen gefahren werden. Erlaubt sind nur noch wintertaugliche Reifen. Diese Regelung ist nicht an eine bestimmte Jahreszeit oder an bestimmte Monate gebunden, sondern gilt situativ. Verstöße werden mit einer Geldbuße in Höhe zwischen 60 Euro und 120 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Worms (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag 21.12.2021 in Worms-Herrnsheim zwei Fahrzeuge beschädigt. An einem geparkten Transporter in der Straße Am Krankenhaus wurde die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert. An einem weiteren Firmenfahrzeug in der Gabriel-von-Seidl-Straße schlug unbekannter Täter der Scheibe einer Hecktür ein.

In Worms-Heppenheim wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem PKW, der auf dem Parkplatz Am Friedhof abgestellt war, ein Reifen zerstochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Telefonbetrüger machen weiter Druck

Worms (ots) – Erneut kommt zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen im Bereich der Stadt Worms. In den letzten beiden Tagen wurden bei der Kripo Worms 40 betrügerische Anrufe registriert, in allen Fällen blieben die Täter erfolglos. Heute Nachmittag versuchen es die Täter erneut, diesmal in Worms-Heppenheim und Hamm am Rhein.

Bei den Anrufen werden insbesondere ältere Menschen unter verschiedensten Legenden dazu aufgefordert, ihr Geld und Wertsachen an die Täter zu übergeben. Aktuell wird durch die Täter mit dem Phänomen “Falsche Polizeibeamte” angerufen. Die Täter geben vor, es sei in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen und versuchen so zunächst Auskünfte über Wertsachen und Bargeld der Angerufenen zu erlangen, um sich diese später unter einem Vorwand anzueignen.

Auch mit der sogenannten Variante des “Schockanrufs” melden sich momentan die Betrüger als Polizeibeamte am Telefon und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb dringend Geld für die Kaution zur Abwehr der Inhaftierung benötigt werde. Bislang habe die Angerufenen die Masche durchschaut und aufgelegt. Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen.

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Weitere Hinweise unter: https://s.rlp.de/61cMr.

Kreis Alzey-Worms

Geschwindigkeitskontrollen auf der L408

Alzey (ots) – Am Mittwochnachmittag 22.12.2021, haben Beamte der Polizeiinspektion Alzey auf der L408 kurz vor der Ortseinfahrt Biebelnheim aus Richtung Kronkreuz kommend eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist durch das Verkehrszeichen 274 auf 70 km/h beschränkt.

Insgesamt wurden 71 Fahrzeuge gemessen, davon waren 32 Fahrer schneller als erlaubt unterwegs. Der “Spitzenreiter” lag bei 104 km/h und muss nun mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

Griff zur Wasserflasche führt zu Unfall

A 61/Westhofen (ots) – Weil er sich während der Fahrt eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank im Führerhaus seines LKW nehmen wollte und sich hierfür kurz nach rechts beugte, kam ein 41-jähriger LKW-Fahrer am 22.12.2021 gegen 09:10 Uhr auf der A 61 in Höhe Westhofen zu weit nach links. Zu dieser Zeit wollte gerade ein 39-jähriger PKW-Fahrer den LKW überholen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand jedoch zum Glück nur leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro am LKW und etwa 1000 Euro am PKW. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer räumte bei der Unfallaufnahme ein, abgelenkt gewesen zu sein. Er wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim