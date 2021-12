DHL-Bote auf der Straße niedergeschlagen

Mainz-Drais (ots) – Am Mittwoch 22.12.2021 gegen 12:35 Uhr wurde der 49-jährige DHL-Bote während einer Paketzustellung in der Straße “An der Markthalle” durch 2 unbekannte Täter mit einem roten unbekannten Schlagwerkzeug niedergeschlagen. Hierbei erlitt der Geschädigte sowohl Platzwunden im Gesicht und am Schienbein als auch mehrere Hämatome an Armen und Beinen. Die beiden Täter flüchteten fußläufig in Richtung Finthen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

LKW drängelt und überholt trotz Verbot

A 61/Rheinhessen (ots) – Einen auffällig fahrenden LKW mit niederländischem Kennzeichen auf der A 61 meldeten Zeugen am 22.12.2021 gegen 19 Uhr der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Der Fahrer des LKW würde trotz Überholverbots andere überholen und zudem anderen Kraftfahrzeugen sehr dicht auffahren.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim konnte den besagten LKW auch aufnehmen und den 67-jährigen Fahrer am Parkplatz Steingewann bei Zotzenheim kontrollieren. Der Betroffene räumte auf Vorhalt den Verstoß ein. Der 67-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes hinterlegen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Polizeikontrollen hinsichtlich vereister Scheiben

Mainz (ots) – Am Mittwochmorgen 23.12.2021 kontrollierten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 im Zeitraum von 07-08:00 Uhr mehrere Fahrzeugführer in der Mainzer Neustadt. In allen Fällen konnte festgestellt werden, dass die Windschutzscheibe und Fenster nicht ausreichend enteist wurden und die Fahrer mit Sichtbehinderungen unterwegs waren. Als Grund für das Nichtfreimachen des Sichtfeldes wurde meist Zeitmangel angegeben.

Die Fahrer kamen mit einer mündlichen Verwarnung davon. Gemäß § 23 I StVO ist der Fahrer unter anderem dafür verantwortlich, dass alle Autoscheiben komplett vom Eis befreit sind und keine Sichtbehinderungen existieren. Das konsequente Enteisen der Scheiben ist gut investierte Zeit!

Unbekannter Fahrer touchiert 15-jährige Schülerin auf dem Schulweg

Mainz (ots) – Am Dienstag 21.12.2021, wurde eine 15-jährige Schülerin auf dem Weg zur Schule von einem unbekannten PKW-Fahrer touchiert und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Jugendliche überquerte um 07:35 Uhr den Zebrastreifen im Bereich Fichteplatz/Am Gautor. Auf dem Zebrastreifen touchierte das Fahrzeug das linke Bein der Schülerin, sodass diese aus dem Gleichgewicht geriet. Um nicht hinzufallen, musste sie sich mit der linken Hand auf der Motorhaube des Fahrzeuges abstützen. Hierbei erlitt sie eine Verletzung an ihrer Hand. Der Fahrer rief aus dem offenen Fenster “Sorry” und fuhr weiter.

Das Auto soll dunkelblau/schwarz und verhältnismäßig klein gewesen sein. Die Kennzeichen sollen mit “MZ-X” beginnen. Außerdem war an dem PKW auffällig, dass die Scheiben noch sehr stark vereist waren und nur sehr sporadisch freigekratzt wurden.

Der flüchtige Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, dunkler Teint, sportliche Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Vollbart, schwarze Jacke.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Nötigung

Bingen (ots) – 22.12., Carl-Puricelli-Platz, 11:00 Uhr. Eine Frau parkte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz und stellte ihren Kinderwagen neben die hintere Tür der Fahrerseite auf den freien Parkplatz, um das Kind ausladen und in den Kinderwagen verbringen zu können. Eine andere Fahrzeugführerin blieb vor der freien Lücke stehen und fing an zu hupen.

Schließlich stieg sie aus und drohte der Frau, wenn sie nicht den Kinderwagen entferne, würde sie darüberfahren. Nach einem Wortgefecht entfernte sich die Frau in Richtung Stadt.

Widerstand

Bingen (ots) – 22.12., Basilikastraße, 10:20 Uhr. Eine Anruferin beschwerte sich am Morgen über einen Passanten im City Center, der umherschrie und Passanten verbal belästigte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige erst am Vortag eine Frau mit einer täuschend echt wirkenden Soft-Air-Pistole (für Kinder) bedroht hatte. Dem betrunkenen Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst nachkam.

Wenig später wurden die Polizisten wieder zu ihm gerufen: er hatte in der Passage randaliert und Mitbürgern Angst eingejagt. Er zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Beim Versuch der Festnahme ließ er sich keine Handfesseln anlegen, so dass letztendlich ein sogenannter “Taser” zum Einsatz kam. Der Randalierer wurde dem Gewahrsam zugeführt.