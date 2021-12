Angriff mit Messer – Polizei ermittelt

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 23.12.2021 gegen 3 Uhr, verletzte ein 27-jähriger Mann einen 21-Jährigen mit einem Messer im Bereich der Darmstädter Straße. Das Tatgeschehen verlagerte sich im weiteren Verlauf in eine nahe gelegene Shisha Bar. Dort schritt ein weiterer ebenfalls 21-jähriger Mann ein, der daraufhin ebenfalls verletzt wurde.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch noch in der Nacht im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die genauen Hintergründe zur Tat sind noch nicht abschließend geklärt. Die beiden Angegriffenen erlitten Schnittwunden, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten.

Sachdienliche Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Beschädigter PKW vorm Friedhof Bensheim gesucht

Bensheim (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 um 12.15 Uhr stieß ein PKW, der die Friedhofstraße in Bensheim Richtung Zell befuhr, gegen einen geparkten PKW vorm Friedhof. Der Verursacher flüchtete in Richtung Zell. Nun wird der Halter/in des geparkten PKWs gesucht und gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim zu melden.

Dieser war direkt nach dem Unfall nicht mehr vor Ort. Hinweise zum Fahrzeug oder Halter/in nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 – 84680 entgegen.

Hühnerstall abgebrannt

Gemarkung Biblis (ots) – Am Mittwochabend 22.12.2021 brannte in der Gemarkung des Bibliser Ortsteiles Wattenheim ein Hühnerstall aus. Um 18:40 Uhr meldete der Eigentümer des Hühnerstalls der Polizei über Notruf das Feuer. Die sofort alarmierte Feuerwehren aus Biblis und den Ortsteilen Wattenheim und Nordheim konnten das Ausbrennen des Hühnerstalles nicht mehr verhindern. Ein Teil der dort gehaltenen Hühner konnten, nachdem der Eigentümer den Brand bemerkt und das Tor zum Stall geöffnet hatte, noch flüchten. Ca. 50 Hühner verendeten jedoch.

Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Ein fahrlässiger Umgang mit einem gasbetriebenen Heizgerät oder ein technischer Defekt dieses Gerätes gilt als wahrscheinlich.

Spiegel beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – An einem in der Ludwigstraße, vor dem Gebäude einer Fahrschule geparkten grünen VW Passat, touchierte zwischen Mittwochabend (22.12.), 20.00 Uhr und Donnerstagmittag (23.12.), 12.00 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel der Fahrerseite und beschädigte diesen hierbei. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Der unbekannte Wagenlenker war vermutlich in Richtung Hirschhorn unterwegs. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf das verursachende Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mörlenbach (ots) – Im Zeitraum vom Mittwoch bis Donnerstag, 22.12.2021-23.12.2021, ereignete sich in der Panoramatstraße in Mörlenbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen auf der Straße geparkten grauen Audi A 4 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der entstandene Schaden lässt sich auf ca. 1.000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt nutzt künftig hessenWarn für alle wichtigen Informationen

Darmstadt nutzt künftig hessenWARN für alle wichtigen Informationen. Die Wissenschaftsstadt wird künftig Warnmeldungen und wichtige Mitteilungen über die App hessenWARN verbreiten. Dies hat jetzt der zuständige Dezernent, Stadtkämmerer André Schellenberg mitgeteilt. hessenWARN ist die offizielle „Warn- und Informations-App“ des Landes Hessen und sendet unter anderem Meldungen bei akuten Gefahrenlagen wie Unwetter, Hochwasser oder giftiger Rauchentwicklung bei Bränden.

hessenWARN basiert technologisch auf dem Warnsystem KATWARN. Das System bietet Gefahren- und Katastrophenwarnungen verschiedener Behörden aus einer Hand. So sind zum Beispiel die Feuerwehren sowie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie an hessenWARN beteiligt. Damit schließt sich Darmstadt an die vom Land Hessen eigens entwickelte WarnApp hessenWARN an.

Diese konnte inzwischen nicht nur die Strukturen für die Weitergabe von Zusatzinformationen gegenüber BIWAPP deutlich ausbauen, sondern auch über die eigene sehr nutzerfreundliche App eine deutlich höhere Verbreitung erzielen. Die hessenWARN-App versendet zusätzlich auch Meldungen zu Vermisstenfahndungen der Polizei Hessen, Warnungen im Zusammenhang mit Betrugsdelikten wie etwa „Falsche Polizeibeamte“ und Cybersicherheitswarnungen.

Darüber hinaus verfügt die App über einen automatischen Notruf. Dieser ermöglicht es, im Notfall schnellstmöglich ortsgenaue Hilfe anzufordern, egal wo sich der Nutzer der App befindet. Gewarnt werden die Nutzer nicht nur über Gefahren und Ereignisse an ihren Heimatorten, vielmehr können über die „Schutzengel-Funktion“ auch Warnungen für die Orte versendet werden, an denen sich der Nutzer gerade aufhält. Diese Option kann allerdings wie auch andere Optionen aktiviert oder ausgeschaltet werden.

Herunterladen kann man sich die App kostenlos im App Store oder Google Play Store. Über die bisher genutzte Bürger Info Warn App (BIWAPP) können in Darmstadt weiterhin offizielle Warnungen der Feuerwehr bei Unwettern oder Bränden empfangen werden.

Darmstadt-Dieburg

Lagerhalle im Visier Krimineller

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Eine Lagerhalle in der Straße “Am Alten Graben” rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag (21.12.) und Mittwochmorgen 22.12.21 in das Visier Krimineller. Offenbar versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Halle zu kommen. Ob es ihnen gelang, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Beute machten die ungebetenen Gäste nach jetzigem Stand nicht, dennoch wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Schuppen gerät in Brand

Ober-Ramstadt (ots) – Am Mittwochabend 22.12.21 brannte in Ober-Ramstadt, in der Friedhofstraße ein Schuppen. Ab 18:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Feuerwehr/Rettungsdienst und Polizei ein. Während die eingesetzten Feuerwehren aus Ober-Ramstadt und den Ortsteilen Modau, Wembach-Hahn und Rohrbach mit den Löscharbeiten begannen, räumte die Polizei auf Grund der Rauchentwicklung und räumlichen Nähe ein angrenzendes Mehrfamilienhaus.

Mehrere Bewohner verließen daraufhin unverletzt das Gebäude und mussten sich für die Dauer der Löscharbeiten draußen aufhalten. Bereits gegen 19:00 Uhr waren die Flammen gelöscht. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Südhessen hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hier wird das zuständige Fachkommissariat am 23.12. die Ermittlungen fortführen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fränkisch-Crumbach (ots) – Am Donnerstag 23.12.2021 kam es gegen 1 Uhr in der Verlängerung der Schleiersbacher Straße zwischen Fränkisch-Crumbach und Bierbach zu einem Verkehrsunfall. Zunächst meldete ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer einen verunfallten PKW, welcher gegen einen Baum geprallt war. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten der Polizeistation Erbach jedoch nur das stark beschädigte Fahrzeug ohne Nummernschilder feststellen, von dem Fahrzeugführer fehlte jede Spur.

Nach einigen Ermittlungen vor Ort konnte der 24-Jährige Fahrzeugführer schließlich in einem Krankenhaus angetroffen werden. Hier ergab sich der Verdacht, dass er zuvor alkoholisiert am Steuer gesessen hatte, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer, sowie mindestens einer der Mitfahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 15.000 EUR beziffert.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Fürth (Odw.)

Fürth/Odw. (ots) – Am 23.12.2021 im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Fürth (Odw.) zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach welchem sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hat.

Zurück blieb ein beschädigter und dunkelblauer VW Golf Kombi. Als Verursacher kommt gegebenenfalls ein rotes Fahrzeug in Betracht. Sofern es Zeugen für diesen Verkehrsunfall gibt, werden diese gebeten, sich der Polizeidienststelle in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 706 0 zu melden.

