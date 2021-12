Batterien aus Neuwagen ausgebaut und gestohlen

Gudensberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.12.2021) wurden mehrere Neuwagen eines Autohauses in der Straße Bahnwiesenweg in Gudensberg durch unbekannte Täter angegangen. Hierbei wurden Batterien aus sog. Hybridkraftfahrzeugen herausgebaut und entwendet. Die Höhe des Stehlschadens beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird mit einem unteren fünfstelligen Bereich angegeben.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622/9966-0.

Unbekannte brechen in Schuhgeschäft ein

Guxhagen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.12.2021) sind unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Albert-Schweitzer-Allee in Guxhagen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür des Gebäudes auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend wurden zahlreiche Schuhe und Socken gestohlen. Der Stehlschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 600 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Unbekannte brechen in Lagerhalle ein

Wabern (ots) – In der Zeit von Donnerstag (16.12.2021) bis Dienstag (21.12.2021) brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Waberner Straße in Wabern ein. Nachdem die unbekannten Täter durch das Aufhebeln eines Schlosses in das Innere der Lagerhalle gelangten, wurden mehre Werkzeuge und auch Elektrokabel gestohlen. Die gestohlenen Gegenstände haben einen geschätzten Gesamtwert in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages.

Die Sachschadenhöhe liegt bei 500 EUR. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis an die Kriminalpolizei unter Tel.: 05681/774-0.

Einbruch in Schulgebäude

Homberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.12.2021) brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Ziegenhainer Straße in Homberg ein. Hierbei wurden durch die unbekannten Täter mehrere Türen aufgehebelt und anschließend die Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht. Auch ein Tresor wurden durch die unbekannten Täter mit Gewalt geöffnet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Corona-Kontrollen im ÖPNV hinsichtlich der Einhaltung der 3G-Regelung

Schwalmstadt (ots) – Am Mittwoch 22.12.2021 von 15:30-18:00 Uhr wurden im Stadtgebiet von Schwalmstadt/Treysa durch Kräfte der Polizeistation Schwalmstadt sowie der regionalen Verkehrsdienste und dem Ordnungsamt der Stadt Schwalmstadt Corona-Kontrollen hinsichtlich der Maskenpflicht und der Einhaltung der 3G-Regelung im ÖPNV durchgeführt.

Grundsätzlich sind nach dem Infektionsschutzgesetz die Gesundheitsbehörden sowie nach der Verordnung der Hessischen Landesregierung auch die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, geeignete Maßnahmen bzw. Kontrollen durchzuführen. Die hessische Polizei achtet selbstverständlich auch im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung auf die Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Es werden geeignete Maßnahmen getroffen, um Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit durch die Verbreitung des Corona-Virus abzuwenden. Daher finden auch regelmäßig gemeinsame Kontrollen, der beteiligten Institutionen, statt.

Bei der aktuellen Kontrolle wurden insgesamt 60 Fahrgäste einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden die Nachweise hinsichtlich der 3G-Regelung sowie die Einhaltung der Maskentragepflicht überprüft. In vier Fällen konnten die erforderlichen Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) nicht erbracht werden. Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes wurden daher entsprechende Ordnungswidrigkeiten gefertigt.

Hinweis: Werden die erforderlichen Nachweise in Papierform mitgeführt, sollte es sich um Originale handeln. Werden im Rahmen der Überprüfung Kopien vorgezeigt, kann dies dazu führen, dass diese im Zweifelsfall nicht akzeptiert werden können oder das eine möglicherweise längere Überprüfungszeit in Kauf genommen werden muss.

Bei elektronischen Nachweisen findet auch immer ein Abgleich mit einem Ausweisdokument statt.

