Korbach: Die Polizei-News

73-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall – Medizinischer Notfall

Vöhl (ots) – Heute gegen 11.10 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Vöhl. Ein 73-jährige Autofahrer kam in der Schloßstraße von der Fahrbahn ab, fuhr durch mehrere Zäune und kam mit seinem BMW auf einem Hof zum Stehen. Dabei wurde er eingeklemmt. Der 73-Jährige aus der Gemeinde Vöhl konnte zwar schnell aus seinem Auto geholt werden, die Reanimationsversuche der Ersthelfer und der alarmierten Rettungskräfte verliefen aber leider erfolglos. Der Mann war bereits verstorben.

Nach den ersten Erkenntnissen der am Unfallort eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Korbach besteht der Verdacht, dass der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls bewusstlos wurde und daher die Kontrolle über sein Auto verlor. Zur Klärung des Unfallgeschehens hat die Staatsanwalt Kassel die Beschlagnahme des Autos und weitere Untersuchungen angeordnet.

Verkehrsunfall mit geringer Geschwindigkeit – Fahrer stirbt

Lichtenfels-Münden (ots) – Ein 66-jähriger Autofahrer starb heute nach einem Verkehrsunfall in Lichtenfels-Münden. Gegen 11.50 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall. Der 66-jährige aus einem Lichtenfelser Ortsteil fuhr mit seinem Citroen Berlingo die Dalwigksthaler Straße in Münden in Richtung Ortsmitte. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dort befindlichen Gehweg gegen einen Holzzaun. Dort kam das Auto zum Stehen.

Durch am Unfallort anwesende Zeugen konnte sofort festgestellt werden, dass der 66-Jährige gesundheitliche Problem hatte. Ersthelfer sowie die alarmierten Rettungskräfte und der Notarzt führten Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle durch. Der 66-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Frankenberger Polizeibeamten besteht der Verdacht, dass der 66-Jährige aus medizinischer Ursache von der Straße abkam und letztlich auch daran verstarb. Aufgrund der sehr geringen Geschwindigkeit, die das Auto nach Zeugenaussagen hatte, erlitt der Mann durch den Unfall keine äußerlichen Verletzungen und es entstand am Citroen nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

