Hausbewohnerin ertappt morgendliche Einbrecher im Treppenhaus: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Am Mittwochmorgen 22.12.2021 versuchten zwei bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe einzubrechen. Als sie sich brachial an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus zu schaffen machten, wurden sie auf frischer Tat von einer Hausbewohnerin ertappt. Daraufhin ergriffen die Einbrecher unerkannt die Flucht. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Der Notruf der Zeugin über die soeben ertappten und geflüchteten Einbrecher aus der Saarlandstraße, Ecke Hasselweg, war um 8:35 Uhr bei der Polizei eingegangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden 25 bis 30 Jahre alten Männern, die dunkle Kapuzen und blaue Hosen trugen, verlief leider ohne Erfolg.

Wie die Hausbewohnerin den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatte sie laute Geräusche aus dem Treppenhaus gehört. Als sie dort nach dem Rechten schaute, entdeckte sie im Erdgeschoss die beiden Männer, die sich mit einem Hebelwerkzeug an der Wohnungstür ihres Nachbarn zu schaffen machten.

Bei Erblicken der Zeugin flüchteten die beiden Täter sofort in den Hasselweg in Richtung Walther-Schücking-Platz. Wie sich bei der anschließenden Tatortaufnahme herausstellte, hatten die Einbrecher zuvor die Haustür des Mehrfamilienhauses gewaltsam aufgehebelt und waren so in das Treppenhaus gelangt. Hinweise zu dem Einbruch werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Autobesitzer und Trainingspartner machen mit Haftbefehl gesuchten Täter dingfest

Kassel-Wesertor (ots) – Mithilfe von 2 couragierten Zeugen hat ein 37-jähriger Audi-Besitzer am Mittwochabend 22.12.2021 einen wohnsitzlosen Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit dingfest gemacht, der zuvor sein Auto aufgebrochen hatte. Der 32-jährige Algerier hatte gegen 19 Uhr in der Straße “Die Schlagd” eine Scheibe an dem geparkten Audi eingeschlagen und einen Laptop aus dem Auto gestohlen. Dabei hatte er sicherlich nicht damit gerechnet, dass er von dem Zeugen beobachtet wurde, der gemeinsam mit dem Audi-Besitzer in einem dortigen Sportstudio trainierte.

Sofort nahmen der über den Auto-Aufbruch informierte 37-Jährige und die beiden Trainingspartner die Verfolgung des flüchtenden Täters auf. Gemeinsam konnte die 3 Männer den 32-Jährigen bereits auf der Fuldabrücke stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Ost festhalten.

Wie die Polizisten im Anschluss feststellten, lag gegen den Festgenommenen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld vor. Darüber hinaus besteht bei dem 32-jährigen Algerier besteht der Verdacht der unerlaubten Einreise, weshalb nun neben dem Autoaufbruch auch wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt wird. Nach den polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den 32-Jährigen zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld.

