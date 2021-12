Verdacht des Skimming – Festnahme

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Zivilfahnder haben Mittwoch 22.12.2021 einen 28-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, mittels Skimming Kartendaten in einer Bank in Bornheim ausgespäht zu haben. Zuvor informierte der Techniker einer Bank die Polizei, dass ein Geldautomat in einer Filiale in der Saalburgallee technisch manipuliert worden sei. Beamte in ziviler Kleidung nahmen den Automaten, der in der Folge seitens der Bank außer Betrieb gesetzt wurde, fortan unter Beobachtung.

Gegen 15:50 Uhr betrat ein Mann den Vorraum der Bankfiliale und begab sich zielstrebig zu dem besagten Automaten. Nachdem sich dieser recht lange an dem deaktivierten Gerät aufgehalten hatte, verließ er wieder die Bank. Die Beamten hefteten sich nun an dessen Fersen und ließen kurze Zeit später die Handschellen klicken.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnten demontierte Skimmingbauteile, die zuvor noch an dem Geldautomaten angebracht gewesen waren, aufgefunden werden. Der Festgenommene musste die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle begleiten. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte keine weiteren Beweismittel mehr zum Vorschein.

Der 28-jährige Mann sitzt nach seiner Festnahme in einer Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Graffiti-Schmierereien an Hauswänden

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(ne) – Unbekannte haben am Mittwoch 22.12.2021 mehrere Häuser in unterschiedlichen Straßen mit Graffitis bzw. Schriftzügen beschmiert. Insgesamt 8 dieser Sachbeschädigungen konnte die Polizei feststellen. Betroffen sind Häuserfassaden, die in Kopfhöhe großflächig mit Sprüchen und Schriftzügen beschmiert wurden.

Trotz intensiver Suche, konnten keine Tatmittel aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das 12. Polizeirevier unter Tel: 069/755-11200 entgegen.

Verkehrsunfall – Fahrer geflüchtet

Frankfurt-Oberrad (ots)-(dr) – Am Mittwoch 22.12.2021, ereignete sich in Oberrad ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast und mehrere Straßenpoller prallte. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das völlig demolierte Fahrzeug zurück. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein mit 2 Personen besetzter VW Tiguan gegen etwa 23 Uhr auf der Offenbacher Landstraße in Fahrtrichtung Oberrad unterwegs.

Das Fahrzeug kam aus Richtung Sachsenhausen gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw in Höhe des Buchrainplatzes von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Ampelmast sowie mehrere Straßenpoller. Bei einem darauffolgenden, missglückten Wendemanöver kam es noch zu weiteren Zusammenstößen mit mehreren Masten im Bereich der dortigen Haltestelle, bis das Auto letztlich stehen blieb. Anschließend verließ der Fahrer das völlig demolierte Fahrzeug und entfernte sich zu Fuß in Richtung Sachsenhausen. Der unverletzte Beifahrer verblieb vor Ort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrer verlief ohne Erfolg. Bei ihm soll es sich um einen 30-35 Jahre alten Mann gehandelt haben, der eine beigen Mantel und eine schwarze Hose getragen habe.

Das verunfallte Fahrzeug war in der Folge aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die angefahrenen Poller waren teils stark beschädigt. Die Ampelanlage fiel aufgrund des Zusammenstoßes aus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu dem Fahrer, der Unfallursache und dem genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-10800 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen