Lambrecht – Seit Donnerstag, 23.12.2021, hat das neue Testcenter auf dem Tuchmacherplatz geöffnet. Die Einfahrt ins Drive-in-Testcenter befindet sich in der Wiesenstraße in Höhe des Sportplatzes, die Ausfahrt in der Fabrikstraße.

Die Öffnungszeiten waren am Eröffnungstag leider nicht zu erfahren. Sobald wir diese kennen, werden sie im Artikel ergänzt.